La bella Natacha Eguia ha condiviso due scatti su instagram in cui appare incantevole e meravigliosa, è una dea

Natacha Eguia ha condiviso su instagram due foto in primo piano davvero incantevoli, è raggiante e stupenda. La modella è raggiante anche a causa della seconda gravidanza. Qualche giorno fa infatti ha annunciato di essere incinta per la seconda volta. Suo figlio avrà una sorellina o un fratellino.

Natacha Eguia vicino a Wanda Nara in questo periodo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Natacha Eguía (@natachaeguia)

La Eguia in questi giorni è rimasta accanto alla sua amica Wanda Nara dopo la bufera sulla fine del matrimonio con Icardi e il presunto tradimento. Si è comportata da vera amica e non l’ha lasciata sola nel momento del bisogno. Le due amiche si sono viste diverse volte per parlare e stare insieme, anche con i rispettivi figli. Anche ieri si sono incontrate per passare una piacevole domenica insieme al parco a mangiare biscotti deliziosi e osservare la natura incontaminata. Vale sempre la regola che gli amori vanno e vengono, ma l’amicizia rimane. Ci auguriamo che Wanda possa fare pace definitivamente con suo marito, ma se così non fosse ha tanti amici a cui appoggiarsi per ritrovare la serenità, oltre che i suoi meravigliosi cinque figli.

Natacha invece sta allargando la sua di famiglia con il rugbista Juan Imhoff, in molti si sono congratulati su instagram con loro per la lieta notizia. La modella è sempre più bella e con la gravidanza ancora di più. Non rinuncia ad allenarsi nemmeno nelle sua condizioni, d’altronde dopo i primi tre mesi di gravidanza, che sono i più delicati, è possibile ricominciare piano piano ad allenarsi. Ovviamente gli addominali sono esclusi, ma gambe e braccia possono essere allenate senza problemi. Certo la miglior cosa è farsi seguire da un personal trainer specializzato in donne gravide, perché un uso eccessivo dei pesi non è consigliato ad esempio. Sono sempre di più le donne dello spettacolo, o moglie di sportivi che durante la gravidanza non rinunciano all’attività fisica.

Basta guardare anche l’attrice Martina Stella, arrivata quasi al termine della sua gravidanza si è allenata per tutti questi mesi seguita da una professionista. Pertanto si può fare, ma sempre sotto indicazione del medico e seguendo qualche specialista. Stessa cosa per diete ed alimentazione.