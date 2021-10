Non ci sta Eros Ramazzotti dopo esser venuto a conoscenza dei gossip tra lui e Wanda Nara. La verità pare debba uscire finalmente allo scoperto.

“Ho sempre voluto arrivare al cuore delle persone sia con canzoni d’amore ma anche con canzoni più arrabbiate“. Ovvero, quando si dice “il destino”. Pare che proprio un mese fa Eros Ramazzotti, avesse giocato d’anticipo, seppure ancor inconsapevolmente, sulle sue intenzioni poi riconfermate nelle ultime ore. A proposito del chiacchiericcio dilungatosi a dismisura, a partire dalla voce di “Los Angeles de la manana“, su un potenziale flirt fra lui e la procuratrice sportiva di origini argentine Wanda Nara.

Dopo tale didascalia di fine settembre aggiunta ad un suo post, che prevedeva un emozionante excursus dal titolo “Nuovi Eroi” sulla sua carriera di artista, quest’oggi 25 ottobre, Eros vuole riprendere il discorso con toni senza ombra di dubbio risultati più chiari, e dunque ben lungi da poter essere fraintesi.

“Non spariamo ca***te” Eros Ramazzotti affronta il gossip su Wanda Nara

“Perché noi che facciamo? lavoriamo… Non spariamo ca***te, lavoriamo“. L’ultima storia su Instagram dell’amato cantautore romano sembra essere più che una frecciatina, la pura verità. Tali affermazioni hanno seguito le sue antecedenti dichiarazioni rilasciate proprio nella giornata di ieri. Ed utilizzate per rispondere pubblicamente all’ondata di gossip, proveniente dal rotocalco oltreoceano. In cui Eros ha parlato apertamente del suo stretto legame con Wanda, paragonandolo ad un’amicizia decennale.

“Ancora una volta mi trovo costretto a dover smentire alcune surreali voci che riguardano la mia sfera privata“, aveva ammesso Eros. “Lei era ed è una mia fan e tra noi c’è grande stima e rispetto“, delineando in seguito ed attentamente i contorni del loro rapporto fin dall’epoca in cui hanno avuto l’occasione di incontrarsi per la prima volta. A quanto pare, inoltre, quelle definite superficialmente “ipotesi di conquista” avrebbero difatti avuto un fine, per Eros, molto diverso da quello interpretato dalla trasmissione statunitense.

“Mi sono sentito in dovere nei giorni scorsi di esprimerle privatamente la mia solidarietà” nei confronti di Wanda “in questo momento così doloroso e complesso della sua vita“. Il cantautore pare faccia in questo caso riferimento al recente sfogo di Wanda sui social. Il quale che aveva lasciato presupporre, in primis, un’imminente crisi e poi un suo definitivo allontanamento dal marito Mauro Icardi.