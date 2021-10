“Sono preoccupata per i miei”, Rosalinda Cannavò e il dramma spaventoso: coinvolta la famiglia – VIDEO

Rosalinda Cannavò, il nubifragio che ha colpito Catania ha gettato l’attrice nel più profondo sconforto: coinvolta la sua famiglia

Nelle ultime ore, l’uragano che ha colpito la città di Catania ha trasformato le strade del paese in impetuosi corsi d’acqua che stanno rendendo la situazione sempre più pericolosa. Rosalinda Cannavò, originaria di Messina, ha recentemente pubblicato una serie di Instagram stories, tramite cui ha fatto arrivare la propria vicinanza ai suoi conterranei. L’attrice ha anche svelato dei dettagli sconvolgenti riguardanti suo padre e sua sorella: a quanto sembra, la famiglia della Cannavò è rimasta coinvolta nel nubifragio. I fan, sconvolti, si sono immediatamente stretti attorno all’ex gieffina.

Rosalinda Cannavò e il dramma spaventoso: coinvolta la famiglia – VIDEO

Tramite una serie di Instagram stories, Rosalinda Cannavò ha voluto far sentire ai suoi corregionali siciliani la propria vicinanza. “Il nubifragio per ore si è abbattuto su Catania, trasformando le strade della città in un fiume in piena“: questo il resoconto dell’attrice, la cui famiglia è originaria di Messina. Successivamente, la Cannavò ha anche raccontato di aver vissuto delle ore di terribile ansia.

“Mio padre e mia sorella si trovavano nell’autostrada che collega Catania a Messina“, ha raccontato la Cannavò, che fortunatamente, al momento, non si trova presso la propria terra d’origine. “È stato un incubo, per fortuna sono arrivati a casa sani e salvi, ma altri non sono stati così fortunati“, ha concluso Rosalinda, esprimendo vicinanza e solidarietà alle famiglie che, in questo momento, stanno attraversando delle situazioni di estremo disagio.

“In un anno così difficile, non ci voleva proprio questa situazione. Speriamo si risolva il prima possibile“: questo l’augurio che la fidanzata di Andrea Zenga ha voluto indirizzare ai suoi corregionali. Una vicenda, quella del nubifragio a Catania, che pare averla profondamente scossa.

Attualmente, la conduttrice è tornata a Milano dopo la registrazione della puntata di “Casa Chi”. Impaziente di ricongiungersi con il fidanzato Andrea Zenga, l’attrice non poteva non far sentire la propria vicinanza agli abitanti di Catania, caduti vittime del tremendo nubifragio.