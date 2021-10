Sabrina Salerno e il “motivo per cui piace a tutti”: il davanzale è completamente di fuori – FOTO

Sabrina Salerno e il “motivo per cui piace a tutti”: la concorrente di “Ballando” ha postato una compilation fin troppo esplosiva. Da vedere!

Sulla sensualità di Sabrina Salerno, i followers di Instagram non hanno mai avuto alcun tipo di dubbio. D’altronde, ogni scatto che la cantante pubblica sui social ottiene immancabilmente il boom di likes. In pochi, tuttavia, avrebbero scommesso che, oltre alle indiscusse doti canore, la Salerno possedesse anche uno spiccato talento nella danza.

A “Ballando con le Stelle”, in coppia con Samuel Peron, l’artista sta facendo furore, convincendo di puntata in puntata pubblico e critica. L’affetto dei followers, sulle piattaforme social, sembra crescere in egual misura. E proprio la Salerno, appena due ore fa, ha postato una compilation in cui ha spiegato il “motivo per cui piace a tutti“.

Sabrina Salerno, il davanzale è completamente di fuori – FOTO

Dopo la performance di sabato scorso a “Ballando con le Stelle“, gli apprezzamenti nei riguardi di Sabrina Salerno e Samuel Peron si sono sprecati. La cantante, che ha dimostrato grande sintonia con il ballerino, sta migliorando di settimana in settimana, complici i duri allenamenti e le ore trascorse in sala prove. La giuria della trasmissione, al termine delle esibizioni della coppia, non ha mancato di osannare la favolosa Sabrina.

Da decenni, la Salerno incanta il pubblico di qualsiasi età con le sue doti inesauribili: dalla voce iconica alle forme seducenti, chiunque perderebbe la testa per Sabrina. La sua ultima compilation di Instagram, a questo proposito, ha fatto impazzire un numero esorbitante di persone.

La didascalia, in questo caso, è esplicita e non ha bisogno di ulteriori spiegazioni: “Non controllare il modo in cui mi vesto, perché è per questo che piaccio a tutto il mondo“. Come si evince dagli scatti, la sensualità della Salerno è disarmante e non può non attirare l’attenzione dei fan. “Uno tsunami di bellezza“: queste le parole con cui l’ha descritta un utente.

Il décolleté incontenibile, che sembra sul punto di esplodere, ha permesso a Sabrina di guadagnare moltissimi consensi. Ogni volta, per la showgirl, è un vero e proprio trionfo social.