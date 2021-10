Sangiovanni apre il suo cuore e rivela: “Era la mia compagna di vita”

Tra gli artisti emergenti del momento, Sangiovanni torna a parlare del suo amore più grande e lo fa rivelando i suoi sentimenti più profondi

A soli 18 anni ha raggiunto numeri tanto impressionanti da essere considerato uno degli artisti emergenti più di successo di oggi. I suoi singoli hanno ottenuto milioni di stream, così come il suo EP di debutto. Ora Sangiovanni sta lavorando sodo sul prossimo progetto discografico di cui ha rilasciato il primo assaggio, il singolo “Raggi gamma“. Protagonista della copertina del magazine L’Officiel Hommes, il giovane torna a parlare del suo amore più grande.

“Quando non c’era nessuno, era la mia compagna di vita”, le parole di Sangiovanni sul suo grande amore

All’interno della scuola di Amici, e una volta uscito, Sangiovanni non ha mai voluto nascondersi dietro finte maschere. Ha raccontato in totale trasparenza la sua storia, come si sia più volte sentito diverso in adolescenza, e di come la musica lo abbia salvato.

Ha più volte aperto il suo cuore spiegando quanto abbia sempre trovato nella scrittura, e nella musica, il suo posto sicuro. Lo ha fatto nuovamente, scrivendo un lungo post su Instagram nel quale rivela i suoi sentimenti.

“Scrivere è una delle poche cose per cui vivo. Ho iniziato dal nulla e non avevo idea di quel che poi sarebbe successo, lo facevo semplicemente perché mi faceva del bene, mi salvava le giornate“, racconta il giovane artista. “Mi permetteva di sfogarmi, di liberarmi, quando non c’era nessuno era la mia compagna di vita, la mia migliore amica e a volte anche quando qualcuno c’era“, spiega.

Oggi, sebbene tante cose siano cambiate nella sua vita, la scrittura e la musica restano pilastri fondamentali per lui. Con una sostanziale differenza. “Ora posso aiutare non solo me stesso, ma anche gli altri“, sottolinea.

Grazie alla sua esperienza all’interno del talent di Maria De Filippi, il cantautore ha potuto trasformare la sua grande passione nel suo lavoro. E ora che si trova a far ascoltare le sue parole a milioni di persone non vuole perdere l’occasione per lanciare dei messaggi. Di speranza, di unione, di accettazione, di uguaglianza. Tutti temi che saranno affrontati nel nuovo album di Sangiovanni.