Sanremo è pronto a ripartire: mancano pochi mesi all’inizio del nuovo Festival e stanno cominciando a venire fuori le prime indiscrezioni

La grande macchina di Sanremo sta per ripartire: stiamo parlando del Festival della musica più atteso dell’anno. Gli ultimi vincitori sono stati i Maneskin, con il loro brano “Zitti e Buoni” che ha messo d’accordo tutti. Infatti i quattro ragazzi hanno trionfato anche agli Eurovision, riportando l’Italia sul tetto d’Europa dopo tantissimi anni che questo non succedeva. Chissà se anche al prossimo Festival ci sarà qualche scoperta clamorosa. Intanto sappiamo che ci saranno 24 artisti in gara che pureranno canzoni inedite e un meccanismo di voto completamente rinnovato: andiamo a vedere insieme cosa cambierà.

Sanremo 2022: il regolamento del nuovo Festival

Iniziamo con il dire che ci saranno tre giurie autonome per i giornalisti accreditati nelle prime due serate. (Web, Radio e Tv e carta stampata). Mentre nella serata cover di venerdì 4 febbraio, ognuno dei 24 artisti proporrà una canzone del repertorio 60, 70 oppure 80. Ma non solo: saranno ammesse anche canzoni in inglese. Sanremo 2022 debutterà il 1° febbraio e sarà il terzo affidato ad Amedeus, che negli ultimi anni ha riscosso un incredibile successo, motivo per cui è stato riconfermato ancora una volta. Nella quarta e nella ultima puntata, le tre gioire voteranno come un unico componente, aggiungendosi alla giuria demoscopica e al televoto del pubblico. La demoscopica sarà composta da mille selezionati secondo equilibrati criteri di età e di provenienza geografica, che voteranno con un’applicazione dedicata al Festival.

Adesso non ci resta che sapere chi saranno i 24 artisti che parteciperanno al Festival: è partito il toto scommesse sui social, sono spuntati i primi nomi ma per il momento non sappiamo ancora niente di certo.