La talentuosissima attrice ucraina Anna Safroncik ha pubblicato un nuovo post: mai vista tanta bellezza in una sola foto!

La bellissima fashion blogger ha spiazzato tutti con una foto che nessuno si aspettava: i fan sono finiti al tappeto!

Nello scatto Anna viene immortalata a tre quarti, mentre fissa l’obbiettivo della fotocamera e apre la bocca in segno di stupore: la sua bellezza è imbattibile!

La Safroncik indossa un outfit total black, composto da un’aderente magliettina, un paio di jeans ed una borsa a metà tra il fucsia e il viola: la favolosa quarantenne detta le leggi della moda!

Per completare il look, la bella influencer ha deciso di portare al polso un orologio dorato ed un bracciale abbinato: questi due accessori le danno un tocco di classe in più!

Anna Safroncik, la FOTO è vietata a chi soffre di tachicardia: bella come il sole!

