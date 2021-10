“Sexy dea” Sara Croce, sotto l’abito traforato il nulla: la scollatura regala sogni ai fan – FOTO

Sara Croce ha deciso una volta per tutte di mandare al manicomio i suoi fan con uno scatto che lascia ben poco spazio all’immaginazione

La bellezza di Sara Croce non ha eguali nel mondo dei social. I fan l’adorano e sognano di poter uscire una sera con lei. La “Bonas” di “Avanti un altro” si è fatta conoscere proprio grazie ai programmi di Paolo Bonolis, che l’ha chiamata per una puntata di “Ciao Darwin” nel 2019 in cui aveva il ruolo di Madre Natura.

La influencer ha cominciato presto la sua carriera di modella sulle passarelle di moda, sfilando per nuovo marchi come Pin Up Stars, Elisabetta Franchi e Guess, oltre ai continui servizi fotografici che l’hanno vista protagonista.

Sara Croce con il vestito traforato mette ko i fan

Come un principessa moderna indossa un vestito argentato che ha messo ko i suoi follower. Il mini abito con dischi a effetto specchio è dotato di una scollatura profonda che finisce lì dove i sogni degli ammiratori iniziano. C’è chi ha scritto commenti irripetibili mentre qualcuno è rimasto letteralmente senza fiato e ha esclamato: “Senza parole, sei una sexy dea, unica”, andando a chiamare in causa direttamente il monte Olimpo e i suoi abitanti.

Molti sono impazziti per la sua bellezza, Sara ha raccontato che persino il calciatore Cristiano Ronaldo ha avuto più di un pensiero per lei: “Io posso dire di essere stata una che ha dato il due di picche a Ronaldo. Non so quante lo hanno fatte. Lui scrive sui social alle ragazze. Qualcuno gli ha dato il mio numero e mi sono arrabbiata parecchio”, ha dichiarato la influencer a Rivelo su Real Time.

Tra le curiosità che la riguardano c’è quella sul provino per l’agenzia di Sonia Bruganelli, Sara in quell’occasione non ha voluto ballare e invece di essere scartata, è stata apprezzata per la spontaneità.