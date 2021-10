“Storie italiane”, tutti contro Al Bano: “Non vuole imparare”

Ogni lunedì “Storie italiane” ripercorre nell’ultima parte i momenti più esilaranti di “Ballando con le stelle”, ecco i commenti del giorno. Nel mirino Al Bano

Si è conclusa la prima puntata della settimana di “Storie italiane”, programma di attualità e cronaca guidato da Eleonora Daniele che ogni ogni giorno affronta temi di notevole importanza.

Il lunedì, però, la conduttrice si riserva nell’ultima parte il piacere di parlare di “Ballando con le stelle”, trasmissione che va in onda tutti i sabati sera. La nuova edizione è appena iniziata ma sta già facendo molto discutere.

GUARDA QUI>>Ragazzo di 15 anni trovato morto in casa: indagano i carabinieri

“Storie italiane”, Guillermo Mariotto e il giudizio su Al Bano

GUARDA QUI>>Pensioni, non c’è accordo tra Lega e Pd: cosa accadrà adesso?

Tra i concorrenti di questa edizione appena iniziata c’è Al Bano che a quanto pare non sta piacendo proprio a nessuno. Ad affrontare la questione è stata la stessa Eleonora Daniele che nel corso dell’ultima parte ha annunciato: “Mariotto qui sembra un agnellino, lui viene il lunedì mattina ed è tutto buono e calmo – ha ironizzato – mi devi spiegare perché di notte leone e di mattina agnellone”. Lo stilista ha subito risposto: “Mettimi alla prova” e la conduttrice: “Parliamo del tuo 0 ad Al Bano”.

Nel corso dell’ultima puntata Guillermo Mariotto ha dato uno 0 alla performance del cantante pugliese e questa mattina a “Storie italiane” ha spiegato il motivo: “Faccio un semplicissimo paragone. Memo Remigi è più o meno coetaneo del cantante. E’ qualcosa di impressionante lo spirito con cui lui si è messo in gioco, balla, si butta”. A questo punto interviene la Daniele: “Anche Al Bano si è messo in gioco”. E immediatamente arriva la riposta del giudice: ” A cantare”.

In studio gli altri ospiti e professionisti non hanno esitato a dare ragione allo stilista, tra questi Vittoriana che ha esclamato: “Lui è un grande artista, un grande cantante ma quando va in scena non vuole imparare a danzare”.

C’è ancora molto tempo per imparare e sorprendere il pubblico e i giudici, ma Al Bano dovrà impegnarsi affinché tutto questo accada. Milly Carlucci l’ha scelto per ballare ed è questo ciò che deve fare per andare avanti ed arrivare in finale.