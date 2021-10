Una donna di 49 anni è morta nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 235 nel territorio di Zambana (Trento).

Trento, scontro frontale tra auto e camion sulla provinciale 235: morta donna di 49 anni

Una donna è morta ieri pomeriggio, lunedì 25 ottobre, in un terribile incidente stradale verificatosi sulla provinciale 235 della Rocchetta all’altezza di Zambana, comune in provincia di Trento.

A perdere la vita Giorgia Sartori, 49enne di Molveno. Secondo quanto ricostruito, come riporta la redazione di Trento Today, la 49enne stava percorrendo la provinciale alla guida della sua Opel Meriva, quando improvvisamente ha perso il controllo della vettura che ha invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con un mezzo pesante. Un impatto molto violento che non le ha lasciato scampo.

Sul luogo della tragedia sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Purtroppo l’equipe medica non ha potuto far nulla per la donna, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo per le gravi lesioni riportate nell’impatto. Il conducente del mezzo pesante, rimasto ferito non gravemente, riferisce la redazione di Trento Today, è stato trasportato in ospedale.

Intervenuti, oltre ai soccorsi, anche gli agenti della Polizia Locale che si sono occupati dei rilievi per determinare con esattezza la dinamica dello scontro frontale.

Per consentire le operazioni di soccorso, la rimessa in sicurezza della carreggiata ed i rilievi delle forze dell’ordine, il tratto interessato è rimasto chiuso al traffico per alcune ore.