“Uomini e Donne”, il cavaliere spiazza tutti in studio: la decisione inattesa

Oggi a Uomini e Donne non sono mancati i colpi di scena: dopo una lite tra Armando, Marcello, Ida e Katia, è arrivata una svolta per Alessandro e Pinuccia

Alessandro e Pinuccia sono una delle “coppie” più amate di questa stagione di Uomini e Donne. I due hanno cominciato a frequentarsi all’interno del programma e lei è davvero molto presa da lui, ma lui per il momento la vede soltanto come un’amica. Pinuccia sta facendo del suo meglio per corteggiare Alessandro e riuscire a fare breccia nel suo cuore, nonostante lui le abbia detto più volte di non sentire le farfalle nello stomaco quando è con lei. Lei non ha intenzione di arrendersi e sta andando dritta spedita come un treno.

Uomini e Donne, Alessandro e Pinuccia sempre più vicini

Oggi, però, è accaduto qualcosa che ha mescolato un po’ le carte in tavola. È arrivato un nuovo corteggiatore per Pinuccia, un certo Andrea, ma lei ha sottolineato di voler continuare a vedere Alessandro perché prova un sentimento nei suoi confronti. Successivamente è arrivata una corteggiatrice anche per Alessandro, e contro ogni aspettativa lui ha detto di voler continuare a vedere soltanto Pinuccia. Un rifiuto che ha spiazzato tutti, soprattutto perché lui aveva ribadito più volte di vederla soltanto come una buona amica. Maria ha fatto notare a Pinuccia che questo potrebbe essere un momento di svolta per loro due, poi li ha invitati a ballare insieme per lasciarsi alle spalle tutti i dubbi che hanno esternato nel corso di questa ultima puntata.

Pinuccia è davvero felice di come stanno andando le cose con Alessandro ma dovrà continuare ad andarci con i piedi di piombo, perché i dubbi del suo corteggiatore persistono nonostante tutto.