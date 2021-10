“Mille bolle blu”, Valentina Ferragni in vasca e senza veli: bolle e schiuma non bastano per evitare la censura – La FOTO compromettente

Valentina Ferragni ha pubblicato di recente una foto su Instagram solo per cuori forti. Le bolle e la schiuma in vasca coprono poco o nulla…

L’autunno per la più piccola fra le sorelle “Ferragni” è iniziato nel segno di una notorietà che non vuol sentire ragioni di arrestarsi.

Parliamo di Valentina, la splendida e raffinata web influencer che mai come in queste ore si sta facendo spazio tra la concorrenza, mettendo in mostra tutto ciò che i fan non avevano mai visto di lei, sinora.

La protagonista di un autunno da ricordare aveva fatto il suo esordio, mostrando timidezza e indecisione tra i lineamenti di quel volto candido e innocente. Nonostante ciò, molti giudicavano e apprezzavano la sua compostezza da un punto di vista estetico: niente eccessi tra make-up, rigonfiamenti o botulini vari.

Grazie alla sua speciale bellezza al naturale, un dono raro di “Afrodite” riusciva ad incantare e pareggiare il livello delle dive in orbita social, in quel momento.

Oggi Valentina ha deciso di sbottonarsi decisamente e fare il classico passo più lungo della gamba, con un unico obiettivo: alzare l’asticella

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> Royal Family, gesto spiazzante: Harry e Meghan incassano un duro colpo

Valentina Ferragni scalda i cuori dei fan: in vasca senza freni e veli. Un ‘panorama’ vietato ai minori!

PER VEDERE LA FOTO DI VALENTINA FERRAGNI, VAI SU SUCCESSIVO