William e Kate hanno stupito tutti con una pausa a sorpresa. La fuga inaspettata verso una meta misteriosa ha acceso il gossip.

Valige pronte e biglietti alla mano. William e Kate Middleton hanno stupito tutti con un break inaspettato, lasciando Londra verso una meta misteriosa.

La coppia più amata d’Inghilterra, si è mostrata intenta in una fuga top secret. Mentre la loro famiglia è al massimo della popolarità, sempre più apprezzata dal pubblico facendo ingelosire perfino il Principe Carlo, sembra aver bisogno di una pausa.

Secondo gli esperti reali stanno Duca di Cambridge e la consorte stanno ottenendo sempre più consensi grazie ai loro modi di fare regali e gentili nonché il loro impegno in questi ultimi anni. In ogni appuntamento reale sono sempre rilassati, alla mano e sorridenti, mostrando così il lato più umano della Monarchia. Inoltre l’addio del fratello Harry e della consorte Meghan Markle da Corte avrebbe contribuito ad aumentare l’importanza del loro ruolo.

William e Kate, la fuga misteriosa: meta top secret

William e Kate hanno acceso il gossip a seguito della loro partenza. A incuriosire tutti in particolare il mistero sulla meta del loro viaggio, organizzato in concomitanza con half-term break, ovvero la pausa usuale con cui ogni anno le scuole inglese sono chiuse. Bambini a casa, la coppia reale ha deciso di dedicarsi un meritato riposo e di staccare la spina allontanandosi da Londra.

Dopo il miglioramento della condizioni della Regina Elisabetta, ricoverata la scorsa settimana in ospedale per una notte, notizia che aveva fatto scattare l’allarme tra gli inglesi, il Duca di Cambridge e la sua amata sono partiti sereni per dedicarsi a una settimana di riposo al fianco dei loro tre figli, George, Charlotte e Louis.

Fatti i bagagli, la famiglia reale si è spostata lo scorso weekend all’aeroporto di Heathrow, al fianco della scorta e della tata Maria Borrallo, pilastro portante nella loro famiglia. Poi il decollo dell’aereo verso una meta misteriosa, per trascorrere momenti rilassanti, lontano dai riflettori. Secondo alcuni tabloid potrebbero essere al caldo, a godersi il sole sull’Isola di Mustique, situata nei Caraibi.