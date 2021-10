Juliana Moreira ha stupito tutti mostrandosi in una versione sorprendente. La sua bellezza abbaglia il web.

Modella, showgirl e conduttrice. Juliana Moreira ha lasciato il segno anno dopo anno con le sue curve bollenti, il suo sorriso radioso e il suo carisma innato.

39 anni, di origini brasiliane, è sbarcata in Italia ne 2005 per amore: legata all’imprenditore marchigiano Giuseppe Zega, nel Bel Paese si è distinta come modella, per poi approdare nel mondo televisivo dopo un provino in cui è stata selezionata da Antonio Ricci.

Il suo volto è diventato noto a seguito della sua partecipazione in format del calibro di “Cultura moderna”, “Paperissima” e “Colorado”.

Oltre ai suoi successi televisivi, la showgirl brasiliana ha catturato nel tempo l’attenzione per la sua vita amorosa: dal 2007 è legata con il noto conduttore Edoardo Stoppa, con cui ha dato alla luce due splendidi figli.

Sui social non mancano scatti al fianco della sua splendida famiglia e foto dagli shooting, in cui si mostra sempre irresistibile, scatenando i fan tra like e commenti. Lo stesso effetto è stato esordito l’ultimo post apparso sul suo feed.

Juliana Moreira irresistibile, look mozzafiato: fan in estasi

