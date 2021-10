“Aiutooo”, Alice De Bortoli sguardo felino che ammalia: lato A e B esplosivi. Chi può resisterle? – FOTO

La tiktoker più famosa del web ha pubblicato nuovi scatti di un recente shooting, una vera bomba di femminilità estrema.

La giovanissima diventata nota al grande pubblico, soprattutto quello dei Millennials, grazie alla sua partecipazione nel 2019 alla serie tv “Il Collegio” è oggi una signorina sempre più seguita e ammirata sul web.

Con oltre 2,1 milioni di follower solo su Instagram, Alice De Bortoli è una delle tiktoker più apprezzate di sempre per i contenuti di danza hip hop che pubblica con grande frequenza e che ogni volta mobilitano la sua nutrita community. Bellissima e con un sorriso che stende, la biondissima di Treviso strega ad ogni nuovo scatto mozzafiato che posta nelle sue pagine social, l’ultimo non è da meno e ha fatto innamorare molti.

Alice De Bortoli mette ko, abito a sirena e curve da paura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice De Bortoli (@alice.debortoli)

Lo scorso 18 ottobre ha biondissima dal fisico perfetto ha compiuti giusto giusto 18 anni e la festa che le è stata organizzata per l’occasione è stata tra le più belle in assoluto degli ultimi tempi. Le foto nella sua pagina Instagram sono veramente memorabili con diversi cambi d’abito, scenografie e allestimenti rosa come piacciono a lei e tanti amici accorsi per starle vicini.

Alice è attivissima sui social e anche ieri ha condiviso l’ultimo shooting che ha realizzato. “Viviamo tutti sotto lo stesso cielo, ma non tutti vediamo il medesimo orizzonte 💛” ha scritto nella didascalia a margine.

La vediamo indossare un abito lungo a sirena molto fasciante con gli oblò sui fianchi che scoprono la sua pelle tonica e muscolosa. Sfodera uno sguardo da felino mentre gioca con il suo corpo dove spiccano un lato A e B surreali data la perfezione maestosa che raccontano in questi pochi scatti di lei.

L’attività fisica con il ballo e l’alimentazione controllata che lei stessa spesso spiega sono un ottimo connubio per regalarle questa silhouette davvero maestosa e bollente. Un fan scrive “Aiutooo“, espressione che racchiude il pensiero delle oltre 70mila persone che in poche ore le hanno messo like.