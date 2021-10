“Tu alzi le temperature!”, Erjona Sulejmani FOTO in bikini ma non le contiene!

La bellissima modella ha lasciato senza parole i fans con uno scatto al cardiopalma. Un fisico da perdere i sensi e lei lo espone così!

Conosciuta per essere l’ex moglie del calciatore Blerim Džemaili, la bellissima modella albanese ammalia il web con delle foto da perdere i sensi.

il suo fisico è incontenibile e ogni volta sembra che le sue forme non riesca a nasconderle dentro gli abiti succinti che indossa.

Questa è stata la volta di un bikini veramente minimal che copre solamente l’indispensabile ma il suo lato A da urlo è straripante.

La prorompente influencer sembrava aver ritrovato la serenità accanto all’ex corteggiatore di ”Uomini e donne” e ”Temptation Island” Alessandro Basciano, ma da qualche giorno non si fanno vedere insieme e in molti sono pronti a scommettere che tra di loro sia finita.

Tale rottura è stata poi confermata da fonti vicine alla coppia che hanno dichiarato che un amore così intenso sia durato il tempo di un’estate.

“Mi hai fatto venire la febbre!”

Intanto Erojna non si perde d’animo e si riconsola così: indossando un costume da bagno che rievoca la stagione più bella.

“Così alzi le temperature!”, le commenta qualcuno sotto al suo post. Infatti, se l’inverno è alle porte e le temperature calano sempre di più lei anima le serate e fa venire la febbre ai suoi followers.

Il suo ex marito Dzemaili aveva affermato a proposito della bellissima modella: “Erjona ha comunque rappresentato una parte importante della mia vita”. Chiarendo a tutti quanto sia stata importante per lui.

Anche il suo ex Basciano, stando a fonti attendibili, starebbe accusando il colpo per la rottura con l’incantevole Erjona. Dunque non solo incantevole, ma lascia il segno ogni volta che va via…