Ambra Angiolini, il lutto tremendo: “Vola, lo hai sempre fatto” – FOTO

Ambra Angiolini, per lei ancora altro dolore. Addio ad una persona speciale: il messaggio struggente sui social

Non sono certo giorni facili per Ambra Angiolini. La fine della sua storia d’amore, dopo oltre quattro anni, con l’allenatore Massimiliano Allegri è sulla bocca di tutti.

Prima il tapiro di “Striscia la notizia” a lei che, a quanto sembra è stata tradita dal mister, poi la solidarietà del popolo femminile e infine il nome della presunta donna che le ha “strappato” via il suo compagno.

Secondo il settimanale Oggi si tratta di una “cara amica dell’allenatore” che vive a Milano e che pare sia responsabile della comunicazione di un club di golf. Dopo tutto questo scompiglio per la nota attrice arriva un lutto tremendo.

Ambra Angiolini e l’addio difficile: “Mi mancherai”

Un risveglio terribile quello che è toccato questa mattina ad Ambra Angiolini. Per lei la notizia che non avrebbe mai voluto avere. Una sua cara amica è volata in cielo. Lei la saluta con un messaggio struggente e con due foto ricordo alle quali aggiunge un cuore.

“Vola Ludo… l’hai sempre fatto anche sulla terra ….. mi mancherai …..” ha scritto Ambra. Si tratta di Ludovica Modugno, attrice, doppiatrice e direttrice del doppiaggio per molte produzioni italiane. Sorella dell’attore Paolo Modugno e vedova dell’attore Gigi Angelillo, tutti la ricordano per aver dato il volto alla mamma di Checco Zalone nei suoi celebri film.

Secondo quanto riporta Wikipedia la donna si è spenta nella serata di ieri, all’età di 72 anni, “a causa di crescenti complicazioni di un malore che l’aveva colpita a giugno”. Il malore era arrivato proprio nel momento in cui la brava attrice era tornata sulle scene e si trovava al Centro Teatrale Bresciano, interpretando Dene in “Ritter, Dene, Voss” di Thomas Bernhard.

Una perdita per tutto il cinema italiano ed un dolore immenso per Ambra Angiolini che oltre come collega la considerava una grande amica. Un ennesimo colpo nel cuore in questo momento non facile della sua vita.