Ambra Angiolini non ne può fare davvero a meno, tutti i giorni la storia è sempre questa. Ma come fa la bella attrice a mantenere questo ritmo?

Dopo il polverone mediatico dal quale si è dovuta riparare, Ambra Angiolini sembra aver ripreso in mano la sua vita. Massimiliano Allegri (almeno da quanto sembra) è solo un ricordo del passato. Nessuno mette in dubbio il fatto che Ambra non stia soffrendo per la fine della relazione con il mister, ma la sua forza d’animo è notevole tanto da suscitare diverse reazioni nei fan.

La bella attrice e conduttrice, diventata famosa negli anni ’90 grazie allo show televisivo “Non è la Rai”, in queste ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram il suo addio a Ludovica Modugno. L’attrice è venuta a mancare all’età di 72 anni a causa di una lunga malattia che l’ha consumata nel tempo.

“Vola Ludo… l’hai sempre fatto anche sulla terra ….. mi mancherai …..” scrive Ambra con il cuore gonfio di tristezza.

Prima di apprendere la triste notizia, cosa faceva Ambra?

Prima di apprendere la tragica notizia della morte di Ludovica Modugno, la bellissima Ambra Angiolini ha pubblicato sul suo profilo Instagram, seguito da 906 mila follower, alcune StoriesIG.

“C’è chi abbraccia gli alberi e chi parla con le macchinetta” scrive una sua amica mentre riprende l’attrice intenta a prevelare un caffè espresso dalla macchinetta automatica. Effettivamente Ambra parla con il distributore, la diatriba simpatica è sul Gran Bar, per l’attrice fuori luogo rispetto alla grandezza della macchinetta.

Oltre ad essere molto bella, Ambra è anche molto simpatica, divertente ed alla mano. Negli anni ha saputo imporsi nel panorama cinematografico e televisivo con grande professionalità e forza d’animo.

Il suo talento non ha mai deluso le aspettative di nessuno, tantomeno produttori e registi. La sua vita (almeno quella lavorativa e da mamma) è ricca e soddisfacente. In tantissimi sperano che Ambra faccia pace con l’ex marito, il cantante, Francesco Renga e che la scintilla torni ad alimentare la fiamma dell’amore.

Per il momento nulla è certo, ma nella vita, mai dire mai. Staremo a vedere.