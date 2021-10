“Amici 21”, anticipazioni di domenica 31 ottobre: una sorpresa per LDA

Amici 21, anticipazioni della prossima puntata. Nuovi ingressi e nessuna eliminazione: ospiti della puntata Nek, Michele Bravi e Giuseppe Zeno

Altra puntata di questa 21esima edizione di Amici, questa volta molto più leggera per i ragazzi che hanno affrontato un mese e mezzo particolarmente complicato. Partiamo subito con gli ospiti: ci sarà Michele Bravi che presenterà il suo nuovo singolo, Nek che stilerà una classifica di inediti proprio come ha fatto Giorgia la scorsa settimana e infine Giuseppe Zeno. Anche questa volta i ragazzi hanno affrontato delle sfide ma per fortuna i ragazzi non sono stati costretti a dire addio a nessuno del loro gruppo.

Amici 21, anticipazioni della puntata di domenica 31 ottobre

Entra nella scuola una nuova ragazza voluta fortemente dalla produzione, il suo nome è Sissy. Il suo talento colpirà particolarmente i professori. Tommaso ha cantato un nuovo inedito e questa volta non è finito ultimo nella classifica degli inediti, è riuscito a cavarsela con un quarto posto: al contrario Ale dovrà affrontare una sfida la prossima settimana per essere risultata la meno preferita di Nek. LDA ha cantato finalmente la canzone di suo padre Gigi D’Alessio e ha ricevuto una sorpresa: ha rivisto suo fratello in videochiamata. Anche Tommaso ha avuto una sorpresa dalla sua fidanzata che non vede oramai da settimane. Piccola polemica perché, quando Serena si è esibita, Alessandra Celentano l’ha accusata di essere “grossa”. Momento simpatico quando è stato mandato in onda un video in cui Rudy imitava Alex durante le sue esibizioni e la somiglianza è stata giudicata impressionante.

C’è stata anche una classifica per il ballo stilata da Anbeta, per il momento non si sa molto, solo che Dario era primo mentre Matteo si è classificato ultimo.