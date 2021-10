“Amici 21”, panico durante il daytime: “Io me ne vado a casa”

Altro daytime pieno di emozioni e di colpi di scena: tra gli allievi di Amici, oggi è toccato a Christian ricevere una busta rossa. La sua reazione non è stata delle migliori

Christian è uno dei ballerini di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Stava vivendo serenamente questa sua esperienza ma oggi è arrivata una brutta notizia anche per lui da parte di Veronica Peparini. L’insegnante gli ha mandato una lettera in casetta dove gli ha rivelato di vedere delle lacune in lui e di aver pensato di sostituirlo con un ballerino di nome Daniele che ha visto durante i casting: per far sì che questo accada, i due ragazzi dovranno affrontare una sfida nella prossima puntata del programma che andrà in onda domenica.

Amici 21, Christian viene messo in sfida: la sua reazione

Christian non ha preso proprio benissimo questa sfida e ha chiesto di rimandarla di una settimana perché ha visto il suo sfidante e non si sente pronto a fare i conti con uno come lui. La Peparini non sembra intenzionata ad accogliere la richiesta del ballerino e quest’ultimo in casetta si è sfogato con Serena e Mattia, rivelando a loro di essere davvero spaventato all’idea di fare questa sfida. “Voi non avete capito ma io me ne torno a casa“. Christian non sembra affatto convinto di riuscire a cavarsela ed è già fermamente convinto che non ha alcuna speranza di poter vincere contro il suo sfidante. Tutto quello che ci resta da capire, adesso, è se in puntata verrà accolta la sua richiesta di rimandare la sfida per dargli modo di prepararsi per più tempo.

Serena e Mattia al contrario credono fermamente in lui e sono convinti che riuscirà a cavarsela, e che si sta soltanto lasciando prendere dalla paranoia.