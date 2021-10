Una storia che ha fatto parlare e che torna oggi al centro del gossip per il suo lieto fine. Cosa è accaduto tra i due ballerini professionisti: tutta la verità spiegata dai diretti interessati

Un matrimonio alle spalle e una figlia condivisa, che ha contribuito a mantenerli uniti anche nel corso della loro breve separazione. La rottura tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca attirò l’attenzione del pubblico per le modalità per le quali venne resa nota. Il tradimento della ballerina professionista nei confronti del marito fece il giro delle pagine di gossip, colpevole il fatto che fosse avvenuto all’interno della scuola di Amici. A distanza di due anni la coppia è riuscita a superare le difficoltà e per la prima volta ha rotto il silenzio sulle pagine del settimanale Chi.

LEGGI ANCHE -> “Ballando con le stelle”, Milly Carlucci rompe il silenzio e spiega tutto: “Non è possibile”

Il ritorno di fiamma di Raimondo Todaro e Francesca Tocca: “La mia volontà era stare vicino a lui”

Raimondo Todaro ha debuttato come insegnante nella scuola di Amici, scatenando le chiacchiere su quali fossero i rapporti con ‘l’ex moglie’, Francesca Tocca. Dopo alcune indiscrezioni che parlavano di una loro riappacificazione nel corso della scorsa puntata, complici le insistenze degli ospiti Pio e Amedeo, la coppia ha confermato le voci. Un bacio scambiato sul palco ha ufficializzato il loro ritorno.

Attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Francesca Tocca ha rivelato di essere tornata insieme al marito alla fine dell’estate. Sebbene in passato abbia pensato di aver chiuso definitivamente il capitolo, tornare a lavorare insieme ha contribuito a risvegliare il suo amore. “A un certo punto mi sono sentita tranquilla e ho sentito che la mia volontà era quella di stare vicino a lui e così ci siamo riavvicinati”, racconta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Amici 21”, lite tra le due insegnanti: umiliazione in diretta

Il professore di Amici ha poi aggiunto come la coppia abbia deciso di non rivelare subito lo stato della loro relazione, dopo essersi trovati a vivere pubblicamente la loro separazione. “Ci siamo messi insieme e non abbiamo detto nulla perché prima siamo stati sulla bocca di tutti per due anni”, ha spiegato Todaro.

Per la ballerina professionista il pensiero di dover condividere il luogo di lavoro -che considera come “il suo posto”- con il compagno non è stato facile da accettare inizialmente. “All’inizio ero spaventata, poi le mie paure sono sparite” -rivela- “non siamo tutto il giorno insieme, lui ha un ruolo, io un altro e ho scoperto che quando ci incontriamo mi piace tanto”.

LEGGI ANCHE -> “Matrimonio a prima vista”, aria di crisi per la coppia: prime insicurezze per la neo sposina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raimondo Todaro (@todaroraimondo)

Il pubblico, che ha sempre fatto il tifo per loro, ha risposto con entusiasmo alla notizia. Le immagini del bacio avvenuto sul palco di Amici hanno fatto il giro del web, in un tripudio di auguri e di festeggiamenti.