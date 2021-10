Anna Tatangelo non si ferma mai: allenamento bollente, scollatura incontenibile – FOTO

Anna Tatangelo in splendida forma, la cantante si prende cura di se stessa in palestra: il look è semplicemente esplosivo.

E’ un momento davvero intenso per Anna Tatangelo e non potrebbe essere altrimenti. La cantante ciociara è nel pieno della stagione televisiva, che la sta vedendo protagonista in svariate vesti. Non solo con ‘Scene da un Matrimonio‘, ma anche con ‘All Together Now‘, che la settimana prossima ritornerà in onda.

Un programma, quest’ultimo, in cui ha costituito un sodalizio irresistibile con Michelle Hunziker. Una coppia, quella formata dalla cantante e dalla showgirl svizzera, che conquista per presenza scenica, fascino, esuberanza. E che anche su Instagram sta iniziando a regalare chicche niente male.

Sui social, Anna, come sappiamo, è sempre piuttosto attiva. Anche tra un impegno e l’altro. E’ ripresa per lei infatti anche la stagione dei concerti e davvero non c’è quasi un attimo di tregua. Ma lei non rinuncia mai a tenere aggiornati i suoi fan sui suoi spostamenti e a ritagliarsi qualche momento per se stessa.

Anna Tatangelo, il body esalta il lato A in primo piano: visione celestiale, non si resiste

