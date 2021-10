Belen e Antonino si sono lasciati? La frase che gela il sangue

Belen e Antonino sono già al capolinea della loro storia d’amore? Dopo tante indiscrezioni arrivano parole importanti

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese al capolinea? È questa la domanda che si fanno i fan ed i curiosi del gossip da un po’ di settimane ormai.

Prima la distanza dai social e l’ipotesi di far crescere il profilo di Antonino in autonomia senza essere legato troppo a Belen. Poi l’intervista a “Verissimo” della showgirl che ha speso per il compagno parole dolcissime, infine le voci sempre più insistenti della fine della loro relazione.

Ieri una frase che gela il sangue e che svela come stanno le cose veramente tra i due.

Belen e Antonino in crisi: parla la showgirl

È Belen che rompe il silenzio su questa presunta crisi con il compagno Antonino Spinalbanese. Lo fa con una frase pubblicata nelle Instagram Story che sembrerebbe levare ogni dubbio. Fine della storia a soli sei mesi dalla nascita della piccola Luna Marie e dopo poco più di un anno dall’inizio della loro relazione.

Belen è impegnata con diversi shooting in questi giorni, prima quello del suo brand di costumi Mefurial e poi quello di un noto marchio di biancheria intima per il quale è testimonial da diverso tempo. Tra uno scatto ad un altro, spunta fuori una frase che non lascia dubbi: tra lei ed il suo giovane hairstylist milanese è finita.

“Resta single finché non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta – recita la frase condivisa dall’ex di Stefano De Martino – perché danzerà con te sotto la pioggia e con una lacrima sul viso, che non noterai a causa della pioggia, ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava, ma che sotto sotto sperava di trovare”.

Una frase d’amore che per tutti è risuonata come un’ammissione, quell’ammissione che il gossip aspettava da giorni ormai. Del resto Belen e Antonino non si fanno vedere insieme sui social da tanto, troppo tempo, mostrandosi in momenti diversi con la piccola Luna Marie.

A conferma della frase lanciata da Belen la relazione del giovane milanese che poco tempo dopo la sua pubblicazione, nelle sue Instagram Stories, dialogando con i fan ha esordito dicendo: “Allora, parliamo di cose serie…”. Come a dire che quello che ha detto Belen è cosa che non gli riguarda più. Ci saranno altri indizi? Staremo a vedere.