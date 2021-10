Michelle Hunziker ha stuzzicato l’immagine del popolo del web con un nuovo video rovente. La sua bellezza è sbalorditiva.

Fisico da urlo, curve irresistibile, fascino intramontabile. Michelle Hunziker torna a stupire con un video rovente, apparso sulla sua seguitissima pagina Instagram. 5 milioni di follower, la showgirl anno dopo anno ha conquistato tutti con le sue forme perfette, il suo sorriso luminoso e la sua chioma bionda.

Nata 44 anni in Svizzera, è diventata nota in Italia come modella, attrice e conduttrice: indimenticabile uno dei primi spot con cui ha esordito indossando un slip del brand di intimo Roberta. Da allora ha fatto molta strada prendendo parte a film e format di successo nonché conquistando un grande seguito sui social.

Ogni suo scatto scatena i fan tra cuori e commenti, come è accaduto con l’ultimo video postato capace di far mandare letteralmente in tilt Instagram.

Michelle Hunziker irresistibile: quel video rovente fa impazzire

