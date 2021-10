Calciomercato Roma, la società ha deciso. Addio già a gennaio

L’idillio con la Roma potrebbe già interrompersi a gennaio durante la prossima sessione invernale di calciomercato: i dettagli

Dopo una degna prestazione contro il Napoli primo in classifica Jose Mourinho sembra aver già chiara la linea da far seguire ai suoi uomini. Vuole puntare inoltre proprio sull’11 giallorosso schierato in campo contro gli azzurri. Il mister della Roma ha fatto capire a squadra e tifosi di voler scommettere solo su alcuni tasselli principali della rosa.

Oltre alla formazione che ha affrontato la squadra di Luciano Spalletti domenica sera per lo Special One sono fondamentali soltanto El Shaarawy, Shomurodov e Carles Perez. La prossima campagna acquisti di gennaio sarà quindi di fondamentale importanza per dotare il team capitolino di altre pedine utili al gioco di Mourinho.

Calciomercato Roma, il giocatore potrebbe andar via a gennaio

Gonzalo Villar potrebbe andar via da Roma a gennaio prossimo. Lo spagnolo non è mai stato veramente considerato dall’allenatore portoghese. Anzi durante la pessima prestazione nella sconfitta per 6-1 contro il Bodo Glimt di giovedì scorso in Conference League il centrocampista è stato tra i giocatori che hanno ottenuto il voto più basso nelle varie pagelle dei media sportivi.

Il “Corriere dello Sport” ha parlato di una sorta di rassegnazione dell’ex calciatore della Liga nell’apprendere del suo futuro, che probabilmente sarà lontano dalla capitale. Sempre secondo lo stesso quotidiano una sorte diversa dovrebbe toccare invece a Diawara.

L’ex Napoli non rientra nelle prime scelte di Mister Mourinho ma, al contrario di Villar, non sarebbe disposto a dire addio alla Roma molto facilmente già dopo Natale. Il guineano infatti avrebbe rifiutato alcune offerte arrivate da altri club nella sessione di calciomercato di agosto scorso.

Sembra però che proprio Diawara, oltre a Kumbulla, Calafiori, Reynolds Mayoral e Villar, potrebbe tornare almeno in panchina durante la prossima partita di campionato di Serie A in previsione della trasferta contro il Cagliari di scena domani alle 20:45.