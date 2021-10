Una perdita inattesa scardina nuovamente la serenità della principessa Charlene di Monaco, il lutto in famiglia è struggente.

Un risvolto altamente drammatico fa sì che la principessa Charlene di Monaco si vesta nuovamente di nero. La notizia del lutto ha notevolmente scosso i membri appartenenti alla corte di Monte-Carlo. Ed è stata con prontezza diramata nelle scorse ore direttamente dalla principessa consorte.

Charlene Wittstock, direttamente dalla località in cui vive in Sudafrica ed a pochi minuti dall’incresciosa scomparsa, ha voluto esprimere i suoi sentimenti senza remore. Rendendoli visibili anche al pubblico attraverso il suo profilo social. L’azione svolta da Charlene ha avuto il fine di spiegare nei minimi dettagli ed a pieno la dinamica dei fatti ai suoi sudditi. Quest’ultimo è purtroppo un dolore che difficilmente potrà essere dimenticato.

Charlene di Monaco “è morto la scorsa notte” la notizia è struggente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

“Il mio piccolo angelo è morto la scorsa notte“, scrive Carolina in un post condiviso su Instagram nella giornata di ieri, 26 ottobre. Quando la sua fedele cagnolina è venuta tristemente a mancare dopo anni trascorsi in profonda simbiosi. “Mi mancherai così tanto, resta in pace“, aggiungerà in seguito la principessa.

La dolce amica a quattro zampe, un bellissimo esemplare di chihuahua del Monte, della principessa non è deceduta per cause naturali. Ma, stando a quanto raccontato con indubbia difficoltà, pare sia sia stata destinata ad una sorte terribile. “E’ stata investita“, ha difatti specificato Carolina.

Numerosissimi saranno i messaggi di cordoglio inviati alla reale dal momento della propagazione della notizia in rete. L’ultimo scatto pubblicato dalla principessa mostra infine un’immagine davvero commovente, raffigurante un momento di spensieratezza di quando lei e la sua fedele amica erano ancora una al fianco dell’altra.