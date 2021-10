Chiara Giordano, dalla sofferta separazione con Raoul Bova ad oggi: com’è cambiata la sua vita

Chiara Giordano, la veterinaria più famosa della televisione italiana racconta la sua vita dopo il grande amore, Raoul Bova.

Chiara Giordano, di professione veterinaria, nel 2000 era la donna più invidiata in Italia. Quell’anno ha sposato Raoul Bova, l’attore che – appena 29enne – faceva impazzire tutte le ragazze e non solo di quegli anni. Un amore che sembrava destinato a non finire mai…ma dopo 13 anni il legame si rompe.

Un divorzio difficile, burrascoso una sofferenza che – come svela la stessa – è durato “Tanto. Però, grazie a una brava psicologa, ho lasciato andare la rabbia in fretta. Il dolore è durato sei, sette anni”. Oggi la Giordano appare più in forma che mai, merito anche di un nuovo amore che la fa ballare in punta di piedi.

Chiara Giordano, dalla grande sofferenza alla rinascita: la bellissima storia della Dottoressa Giordy

Dopo il periodo difficile si è rimessa in gioco ed oggi è la “Dottoressa Giordy”, la veterinaria che su Tim Vision si prende cura degli animali con quel sorriso che le è costato tanta fatica e a cui oggi non vuole più rinunciarci. Sempre allegra, così come sul suo profilo Instagram…tantissime le foto che la vedono gioiosa.

“Passavo per essere austera, severa. Lo sono anche, sul lavoro. Ma, a lungo, sono stata concentrata a essere la moglie perfetta…poi, capisci che devi ascoltare la tua natura” queste le dichiarazioni rese dalla Giordano nel corso di un’intervista che dedica anche uno spazio importante al suo nuovo amore.

Si tratta di Andrea Evangelista, ballerino, classe 1988…entra nella vita di Chiara e le foto mostrano un legame bello e profondo. Bellissimi anche a Dubai in compagnia di un’altra ballerina – Samanta Togni – insieme al marito. Sulla differenza d’età – 15 per l’esattezza – ammette: “la differenza di età è un peso se c’è differenza di esperienze, ma se io parlo e tu mi capisci, non si sente”.

Sul periodo della separazione confessa che non sia stato facile con i figli: “Ho capito che non bisogna aver paura di farli soffrire: se fai finta che tutto vada bene, non imparano niente. Mi hanno vista arrabbiarmi, mi hanno vista trattenermi…ma li ho stracoinvolti sulla rinascita...” e deve molto al ballo che l’ha aiutata a ritrovare sé stessa. Ed un nuovo amore che la rende felice.