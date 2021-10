“Che belle biondine. Sarebbe bello…” Costanza Caracciolo con la più dolce delle compagnie. Ai fan non sfugge un particolare – FOTO

Costanza Caracciolo. L’ex velina bionda di “Striscia la Notizia” pubblica aggiornamenti su Instagram della sua vita privata. I fan sono inteneriti dalla dolcezza delle foto condivise

Il programma “Striscia la Notizia” ha il merito di aver lanciato nel panorama dello show business italiano una serie di prime donne che hanno ricoperto il ruolo iconico di veline.

Per quattro stagioni (dal 2008 al 2012), in coppia con Federica Nargi, è stata Costanza Caracciolo ad allietare con la sua presenza il celebre tg satirico di Canale 5. Dopo aver detto addio al programma di Antonio Ricci, ha diradato le sue presenze sul piccolo schermo, dedicandosi principalmente alla sua carriera come modella e come influencer sul web. Non solo, gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una serie di lieti avvenimenti.

Costanza Caracciolo a spasso per Milano con le figlie. I fan esprimono un desiderio

La simpatia e la bellezza della siciliana Costanza Caracciolo hanno fatto capitolare uno degli scapoli più impenitenti del nostro paese, l’ex calciatore Christian Vieri. Latin lover nato, ha avuto relazioni con donne celebri, casualmente tutte ex veline di “Striscia la Notizia”, come Elisabetta Canalis e Melissa Satta.

Vieri e la Caracciolo si sono sposati il 18 marzo 2019 con rito civile a Milano, città in cui risiedono e dove stanno crescendo le loro due piccole bambine: Stella (nata nel 2018) e Isabel (nata il 25 marzo 2020, in pieno lockdown).

La modella originaria di Lentini (Provincia di Siracusa) è una mamma molto dolce e attenta. Sul suo seguitissimo profilo Instagram (1,3 milioni di follower) pubblica sovente photoshooting lavorativi ma anche immagini che la ritraggono con le due figliolette.

Tuttavia, i fan hanno notato un particolare che non passa inosservato, dettato sicuramente dalla curiosità. Stella e Isabel non sono mai mostrate esplicitamente, i loro volti sono sempre oscurati. Stesso processo anche sul profilo di Vieri, ovviamente nato da una comune scelta genitoriale per proteggerle.

L’ultimo post condiviso da Costanza Caracciolo la vede proprio in compagnia delle bambine durante una passeggiata a Parco Sempione: “A spasso con le mie girls” – scrive in didascalia.

Un fan commenta: “Che belle biondine! Sarebbe bello vederle in viso un giorno”. Scatta poi la comprensione: “Comunque fai benissimo a non esporle in realtà”.