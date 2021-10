Come accontentarsi della bellezza statuaria e senza freni appena sfoggiata dalla modella Cristina Marino? Lo scatto è un vero ritratto di fuoco.

Molleggiandosi con destrezza tra un set e l’altro, quella dell’attrice e modella di origini milanesi, Cristina Marino, resta senza fraintendimenti una fiera routine quotidiana all’insegna della leggerezza e del dinamismo.

Dopo aver piacevolmente esordito nel corso della serata di ieri a “X-Stile“, nota trasmissione in onda sul quinto canale Mediaset, Cristina si è cimentata in un’attesissima e speciale parentesi dedicata totalmente agli infallibili consigli di fitness e stile messi a disposizione del pubblico, stavolta anche sul piccolo schermo, dal noto brand “Befancyfit“, e di cui lei stessa è portavoce e rappresentante. La carismatica ventinovenne nata sotto il segno dei Gemelli ha poi desiderato, in questa mattina, sorprendere nuovamente i suoi fan con una posa dalla bellezza “senza freni“.

“Di più” Cristina Marino è senza freni, statuaria in posa infuoca il web – FOTO

