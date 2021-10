“Che stile”. Cristina Marino sfoggia tutto il suo charme. Lady Argentero si mimetizza tra le vie della città – FOTO

Cristina Marino. L’attrice 30enne è conosciuta per il suo lavoro sul grande schermo. Tuttavia, la sua carriera da influencer è sempre più avviata. I post su Instagram sono molto eloquenti

Gli adolescenti degli anni duemila non hanno sicuramente perso il film “Amore 14”, diretto da Federico Moccia e tratto dal suo omonimo romanzo.

La pellicola ha segnato il debutto di un’attrice che negli anni a venire avrebbe fatto molta strada nel settore cinematografico italiano. Stiamo parlando di Cristina Marino. Di origini siciliane e pugliesi, ha una lunga gavetta alle spalle; ha iniziato a lavorare molto presto come modella e si è formata presso l’Accademia Carcano di Milano. Il 2015 è stato l’anno della svolta per lei, un momento che ha rivoluzionato tutta la sua esistenza.

Cristina Marino: lo straordinario successo anche in vesti d’influencer

Sul set del film “Vacanze ai Caraibi” ha conosciuto l’uomo che sarebbe diventato il suo attuale marito, il celebre attore sex symbol Luca Argentero. A quanto pare tra i due sarebbe scoccato il classico colpo di fulmine solo che, all’epoca, Argentero era ancora sposato con la prima moglie, la doppiatrice Myriam Catania.

Cristina Marino ha sempre voluto sottolineare come il loro rapporto fosse già al capolinea e che non sia stata lei la causa dell’addio definitivo. La differenza d’età è notevole, ben 13 anni, tuttavia l’amore e la complicità sono stati tali da permettergli di vivere la loro storia senza scossoni. “Luca è uno sportivo come me, e questo è fondamentale. È uno che non patisce la mia personalità ‘iperattiva’, anzi ha capito come gestirla. È felice di avere un vulcano al suo fianco. Io gli regalo un po’ di spensieratezza, lui l’esperienza di anni di vita in più” – ha detto la Marino sul suo compagno di vita.

Gli attori hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia nel 2020, la piccola Nina Speranza. Si sono sposati successivamente, il 5 giugno 2021, a Città della Pieve, piccolo paesino umbro dove hanno scelto di risiedere, lontani dal trambusto dei grossi centri urbani.

Cristina Marino affianca la sua attività nel mondo dello show business a quella di influencer sul web. Solo su Instagram ha una platea che conta 527mila follower (in aumento). Molti post condivisi sulla piattaforma sono sponsorizzati, segno dell’attenzione che i grandi brand stanno rivolgendo su di lei.

L’ultimo? La vede in un outfit oversize, sneakers ai piedi, borsa / cartelletta in mano e grandi occhiali scuri: una sequenza di tre foto in cui si mimetizza nella città.

“Che stile” – scrive qualcuno tra i commenti. Spicca anche un segno lasciato dal marito; Luca Argentero approva, commenta con una piccola emoji fiammeggiante.