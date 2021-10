Eleonora Pedron condivide su Instagram fotografie meravigliose: nonostante i numerosi pretendenti, però, resta fedele ad un uomo solo.

È sempre più bella Eleonora Pedron, che nonostante l’età non più giovanissima riesce sempre a lasciare senza parole i fans che la seguono su Instagram. Ogni giorno la soubrette condivide immagini di vita quotidiana e selfie, ma nonostante le centinaia di ammiratori che le dichiarano amore eterno lei resta fedele al suo grande amore, l’attore Fabio Troiano.

Potrebbe interessarti leggere anche —> “Una dea” Eleonora Pedron, gambe scoperte e posteriore in vista: uno spettacolo – FOTO

Eleonora Pedron e Fabio Troiano, quando arriva il matrimonio?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

Potrebbe interessarti leggere anche —> Eleonora Pedron brilla su Instagram in un sogno ad occhi aperti: bellezza mozzafiato – FOTO

Molti ricordano la Pedron per essere stata la fidanzata di Max Biaggi, con cui però non si è mai sposata. Nonostante la relazione lunga 12 anni e le sue precedenti dichiarazioni entusiaste a proposito del matrimonio, Biaggi non avrebbe mai ceduto a celebrare le nozze e forse anche per questo la loro storia è finita. Eleonora ha conosciuto Fabio Troiano nel 2019, e da allora non si è più serrata da lui. Nemmeno con lui, però, sembrerebbe esserci un matrimonio in vista: “Sappiamo che quello che ci unisce è qualcosa di molto forte. E per un rapporto così si è disposti ad affrontare tutto” ha dichiarato l’ex miss Italia a proposito del fidanzato.

Eleonora oggi vive a Montecarlo con i figli avuti da Max Biaggi, Fabio invece vive e lavora come attore a Roma. “Stiamo bene così” ha risposto lei quando le è stato chiesto se ci fosse un matrimonio o un altro figlio in arrivo. “Per il momento non è in programma neppure quello. Poi si vedrà. Ho imparato a non fare troppi progetti, ma a godermi le piccole, grandi gioie di ogni giorno. Anche perché ho già una vita molto piena così: ho i miei figli, Fabio, il mio lavoro”.

Sappiamo che la ex miss Italia, grazie al sostegno e all’aiuto di Fabio, ha ritrovato molto tempo per sé e ha deciso di iscriversi all’Università, dove studia Psicologia. Nel frattempo non rinuncia alla vita da influencer sui social, dove ogni giorno condivide foto che lasciano i suoi followers senza fiato.