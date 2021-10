Elodie e l’annuncio che fa male al cuore, si ferma tutto – FOTO

Elodie spiazza i fan con una comunicazione che nessuno si aspettava. Cambia tutto nel giro di pochi minuti, fan increduli

Elodie è sulla bocca di tutti negli ultimi giorni, non solo per le sue esibizioni. Quello che tiene banco è la fine della relazione con il suo fidanzato, il rapper Marracash.

Per molti la storia d’amore è arrivata la capolinea e secondo le voci più insistenti perché lui si sarebbe innamorato di un’altra, Rosmy, una cantante romana. Se Elodie resta in silenzio Marracash ha rimandato al mittente il gossip e su Twitter ha scritto: “Ma chi c… è questa? Chi l’ha mai vista?”. Ma oltre la smentita del flirt il rapper non è andato oltre, lasciando ancora il mistero sulla presunta crisi con l’ex di “Amici”.

Elodie spiazza tutti, l’annuncio che fa male. La FOTO

