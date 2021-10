“L’Eredità”, l’atteggiamento del concorrente Giovanni ha fatto storcere il naso a Flavio Insinna: il rimprovero non si è fatto attendere

Quest’anno, Ginevra Pisani e Samira Lui sono le professoresse de “L’Eredità”, celebre quiz game di Rai 1. Entrambe si sono distinte per la loro bellezza indiscussa, ma anche per la travolgente solarità con cui le modelle si lasciano “beffare” e prendere in giro dall’affabile conduttore.

La Pisani, ex corteggiatrice di “Uomini e Donne“, ha raggiunto la notorietà proprio grazie alla trasmissione di Maria De Filippi, dove era stata la scelta del tronista Claudio D’Angelo. La Lui, invece, si è fatta notare grazie alla partecipazione al concorso di “Miss Italia“, dove aveva raggiunto la terza posizione della classifica. E proprio quest’ultima, nel corso della puntata di questa sera, si è trovata coinvolta in un siparietto dai toni bollenti…

“L’Eredità”, flirta con la professoressa durante la diretta. Insinna lo riprende duramente

Samira Lui, che ha partecipato a “Miss Italia 2017“, è la professoressa che, a partire da quest’anno, affianca l’ormai nota Ginevra Pisani. La modella, all’epoca della sua partecipazione al concorso di bellezza, vinse il titolo di “Miss Chef 2017”, per poi raggiungere il terzo gradino del podio nell’edizione vinta da Alice Rachele Arlanch.

Ora che è uno dei volti principali de “L’Eredità“, la professoressa riscuote inevitabilmente un grande successo sui social. I corteggiatori non le mancheranno di certo, nonostante il cuore della modella risulti già impegnato. Quest’oggi, durante la puntata odierna del quiz game, si è tuttavia verificato un siparietto che ha a dir poco sconvolto i telespettatori.

Flavio Insinna, nel presentare il concorrente Giovanni, ha detto quanto segue: “Lui è Giovanni, che sostiene di essere fidanzato con la nostra Samira Lui“. Il presentatore, a fronte delle risate del concorrente, non è riuscito a trattenere la curiosità: “Cara Samira, ma è vero che sei fidanzata con lui?” – ha chiesto Insinna alla professoressa, la quale ha immediatamente smentito il partecipante – “No, il mio fidanzato si chiama Luigi“. Flavio, apparentemente indispettito dalla risposta, ha redarguito Giovanni con queste parole: “Ma questa scena? Dove siamo, a casa Vianello?“.

Il siparietto, chiaramente concordato, non ha mancato di scatenare le risate dei presenti in studio. “Ovviamente stiamo scherzando, Giovanni e la nostra Samira non si conoscevano“: questa la chiusura di Insinna, che ha poi dato modo al concorrente di entrare nel vivo della gara.