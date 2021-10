Fabrizio Corona ha una nuova fiamma: “Vi dà fastidio?”

Fabrizio Corona esce allo scoperto con la sua nuova fiamma: si chiama Sara Barbieri e su Instagram spunta un video bollente

Ancora una volta Fabrizio Corona è il re del gossip. La sua vita a quanto pare è molto interessante per il pubblico che lo segue con passione. Ha trascorso molti anni in carcere, è uscito ed è finito di nuovo dentro.

Dopo scioperi della fame, momenti di ribellione e tanto altro, oggi il re dei paparazzi sembra aver cambiato vita ed ha trovato una nuova fiamma.

GUARDA QUI>>Sonia Sghairi, l’influencer più sexy d’Italia conquista anche Hollywood – FOTO

Fabrizio Corona, il VIDEO bollente sui social

GUARDA QUI>>“Pazzesca amore mio”, Federica Pacela il lato B ‘divora’ il bikini: la temperatura sale. Curve allo sbaraglio: vietata ai minori – FOTO

Qualche giorno fa è spuntato un video sia sul profilo di Fabrizio Corona che su quello della sua nuova fidanzata che ha fatto molto discutere. Si tratta di un bacio passionale che non è passato inosservato.

I fan non hanno potuto fare a meno di commentare e anche i due diretti interessati si sono prestati a rispondere alle critiche. Prima Corona ha scritto: “Ma l’amore che cos’è?”. Poi lei: “Vi dà fastidio?”.

Ma chi è la nuova fidanzata di cui tutti parlano? Si chiama Sara Barbieri ed è una modella. Giovane e promettente, ha lavorato per grandi marchi come Dolce e Gabbana e su Instagram è molto popolare e nota. Durante il periodo del lockdown si è fatta conoscere per aver avuto un flirt con Salmo, ma poi nessun altro dettaglio al riguardo.

Oggi sembra molto innamorata e lo fa notare attraverso video e foto sui social insieme al suo grande amore Fabrizio Corona. A quanto pare tra i due c’è molta differenza di età, ma per il momento la loro relazione va a gonfie vele.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Barbieri (@arasbarbieri)

I fan scommettono tutto sulla loro relazione, durerà o sarà solo una storia di qualche mese? Non ci resta che scoprire altri dettagli che non mancheranno ad arrivare sui social dei diretti interessati.