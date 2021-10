Fantacalcio, decima giornata: le probabili formazioni delle partite di oggi

Dopo le gare andate in scena ieri, prosegue la decima giornata di campionato: le probabili formazioni e tutte le informazioni per il Fantacalcio.

Ieri si è aperto il secondo turno infrasettimanale della stagione con i primi tre anticipi della decima giornata di campionato. Oggi sono in programma sei match, spalmati su due differenti fasce orarie (18:30 e 20:45), mentre il turno si chiuderà domani con il posticipo tra Napoli e Bologna. In corso, dunque, anche la giornata di Fantacalcio con gli appassionati in trepidante attesa per conoscerne l’esito.

Fantacalcio, decima giornata: le probabili formazioni dei match in programma oggi

Ben sei gare in programma oggi per la decima giornata di campionato che ha preso il via ieri con i primi tre anticipi.

Nel pomeriggio, Spezia e Genoa si sono divisi la posta in palio nel match ligure pareggiando 1-1, mentre la Salernitana ha battuto il Venezia in trasferta per 2-1 con una rete giunta allo scadere. In serata, il Milan si è preso la testa della classifica battendo per 1-0 il Torino tra le mura amiche di San Siro grazie ad una rete nella prima frazione di Giroud. Oggi, invece, in campo 12 squadre nei sei incontri divisi nelle due fasce orarie delle 18:30 e delle 20:45.

Il turno si chiuderà domani con la sfida tra Napoli e Bologna al Diego Armando Maradona. Di seguito le probabili formazioni delle partite di oggi.

JUVENTUS-SASSUOLO: mercoledì 27 ottobre, ore 18:30

Juventus (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Chiesa; Dybala, Morata.

Indisponibili: Bernardeschi, Kean.

Ballottaggi: Bentancur 55% – Locatelli 45%; Alex Sandro 60% – De Sciglio 40%; Morata 60% – Rabiot 40%.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Defrel, Traoré; Raspadori.

Indisponibili: Djuricic, Obiang, Boga.

Ballottaggi: Raspadori 55% – Scamacca 45%; Toljan 60% – Muldur 40%; Kyriakopoulos 60% – Rogerio 40%.

SAMPDORIA-ATALANTA: mercoledì 27 ottobre, ore 18:30

Sampdoria (4-4-2): Audero; Dragusin, Yoshida, Colley, Murru; Depaoli, Adrien Silva, Thorsby, Candreva; Quagliarella, Caputo.

Indisponibili: Augello, Damsgaard, Verre, Vieira.

Ballottaggi: Adrien Silva 60% – Ekdal 40%; Caputo 60% – Gabbiadini 40%.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Lovato, Palomino, De Roon; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Pezzella; Muriel, Malinovskyi; Zapata.

Indisponibili: Pessina, Djimsiti, Gosens, Hateboer, Demiral, Toloi.

Ballottaggi: Muriel 55% – Ilicic 45%; Malinovskyi 60% – Pasalic 40%;

UDINESE-VERONA: mercoledì 27 ottobre, ore 18:30

Udinese (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pussetto, Beto.

Indisponibili: Deulofeu.

Ballottaggi: Stryger Larsen 60% – Udogie 40%.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Miguel Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Indisponibili: Casale, Frabotta.

Ballottaggi: Dawidowicz 60% – Ceccherini 40%; Miguel Veloso 55% – Tameze 45%.

CAGLIARI-ROMA: mercoledì 27 ottobre, ore 20:45

Cagliari (3-5-2): Cragno; Altare, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Grassi, Marin, Deiola, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.

Indisponibili: Caceres, Ceter, Godin, Rog, Strootman, Dalbert, Walukiewicz, Nandez.

Ballottaggi: Pavoletti 60% – Keita B. 40%.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Indisponibili: Smalling, Spinazzola.

Ballottaggi: Zaniolo 65% – El Shaarawy 35%.

EMPOLI-INTER: mercoledì 27 ottobre, ore 20:45

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Tonelli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti.

Indisponibili: Fiamozzi, Romagnoli S., Di Francesco.

Ballottaggi: Bandinelli 60% – Stulac 40%; Pinamonti 65% – Cutrone 35%

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vecino, Dimarco; Lautaro, Sanchez.

Indisponibili: –

Ballottaggi: Dumfries 55% – Darmian 45%; Sanchez 55% – Dzeko 45%; Vecino 55% – Calhanoglu 35%;

LAZIO-FIORENTINA: mercoledì 27 ottobre, ore 20:45

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Indisponibili: Zaccagni.

Ballottaggi: Hysaj 55% – Marusic 45%.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara.

Indisponibili: Dragowski, Pulgar, Gonzalez N.

Ballottaggi: Igor 55% – Martinez Quarta 45%; Saponara 60% – Sottil 40%; Torreira 60% – Amrabat 40%.

Una volta conclusosi il turno infrasettimanale, le squadre torneranno già in campo sabato con le prime gare dell’undicesima giornata di campionato. Si inizierà col botto con il big match Atalanta-Lazio, in programma sabato 30 ottobre alle ore 15:00. In calendario anche il confronto tra Roma e Milan, domenica alle 20:45.