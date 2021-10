Francesca Fialdini e l’abbraccio più bello: la FOTO che scalda il cuore

Francesca Fialdini ed un momento veramente bello. La giornalista solare e più felice che mai: ecco insieme a chi è

Francesca Fialdini è da anni ormai uno dei volti di punti di casa Rai. La bella e brava giornalista occupa, da tempo, il pomeriggio della domenica, subito dopo il celebre “Domenica In”. A lei è stato affidato un programma tutto suo, “Da noi.. a ruota libera” riscuotendo sempre buon successo di pubblico grazie alle sue interviste.

Sebbene non tantissimo avvezza ai social, Francesca ultimamente sta mostrando qualcosa in più delle sue giornate oltre il piccolo schermo con grande gioia dei fan che riescono a “partecipare” un po’ alla sua vita. Proprio ieri un dolce scatto ha riempito di gioia il cuore dei suoi follower.

Francesca Fialdini, sorrisi e tanta tenerezza: la FOTO

Un abbraccio dolce e gioioso in uno dei posti più belli non solo dell’Italia ma del mondo. Così Francesca Fialdini ritorna su Instagram con un’istantanea di un momento magico.

Nelle sue Stories lancia gli auguri alla sua mamma. Insieme a lei è davanti la fontana di Trevi, l’abbraccia, la stringe a sé e le due sorridono. A corredo dello scatto la giornalista Rai scrive solo: “Buon compleanno mamma” con un cuore.

Francesca ha i capelli legati con alcuni ciuffi che le scendono sul volto, magliettina e giubbino di pelle. Sorridente e davvero felice, stringe a sé la sua mamma, una donna distinta che le poggia la mano sulla spalla. Si somigliano abbastanza ed è impossibile non riconoscere che sono mamma e figlia.

Un dolce messaggio che la Fialdini ha voluto affidare ai social e che è stato ben accolto dai suoi oltre 160 mila follower. Il suo profilo cresce ogni giorno di più ed i messaggi che arrivano per lei sono sempre maggiori e pieni di affetto.

Valanga di auguri per la mamma della giornalista che ha sentito tutto il calore del pubblico che segue la figlia. Tutti la amano, non solo in tv ma anche nel mondo dei social.