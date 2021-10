Secondo le ultime indiscrezioni sembra confermato che il “Grande Fratello Vip” non replicherà quanto accaduto lo scorso anno: tutti i dettagli

La nuova edizione del Grande Fratello Vip stenta a decollare e i numeri ottenuti nell’ultimo mese e mezzo sono ben lontani da quelli della scorsa stagione. Tra concorrenza Rai -inarrestabile con Tale e Quale Show– e dinamiche che appaiono ritrite, il pubblico non sta rispondendo con lo stesso entusiasmo della precedente edizione. Il cast sembra non riuscire a tenere incollati i telespettatori e questo potrebbe avere delle ripercussioni sulla durata del programma.

Il GF Vip non replicherà: stroncato per le feste

Lo scorso anno, complici le misure di restrizioni che hanno tenuto a casa milioni di italiani, il successo raggiunto dal reality aveva convinto Mediaset ad allungare la sua durata. Ma non solo, persino ad affidargli una delle serate più importanti nel palinsesto: quella di Capodanno.

Sebbene non sia stato confermato se il reality si allungherà di qualche mese rispetto al termine fissato nel mese di dicembre, è invece piuttosto certo che i telespettatori di Canale 5 non saranno intrattenuti dal GF Vip nel corso delle feste.

Il 24 e il 31 dicembre cadranno entrambi di venerdì, giorno di messa in onda del reality. Stando a quanto riportato Canale 5 non trasmetterà il programma di Alfonso Signorini, bensì i tradizionali concerti festivi. Se la trasmissione dovesse prolungarsi i concorrenti dovrebbero quindi festeggiare Natale e Capodanno da soli e non in diretta, come avvenuto lo scorso anno.

Nonostante il successo della passata edizione l’ultimo dell’anno aveva visto una perdita netta nella gara auditel. Il pubblico aveva infatti preferito farsi accompagnare alla mezzanotte dalla musica e dall’intrattenimento del Concertone di Rai 1. Una batosta che Mediaset sembra essersi segnata.

Fino a dicembre il Grande Fratello Vip continuerà a mantenere il doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il venerdì. Non è tuttavia escluso che qualcosa, tra aggiunte nel cast e nascita di nuove dinamiche interne, possa riaccendere l’interesse del pubblico.