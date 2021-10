“GF Vip”: Soleil Sorge al patibolo. L’ex amico svela dettagli compromettenti

“GF Vip”. Tra i concorrenti di quest’anno c’è l’’influencer Soleil Sorge. Vi ricordate lo scandalo in cui fu coinvolta riguardo Iconize? Emergono nuovi dettagli compromettenti

Ricordate lo scandalo Iconize? Se così non fosse ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria.

Iconize, al secolo Marco Ferrero, è un influencer, content creator, famoso anche per essere stato il fidanzato di Tommaso Zorzi, vincitore del reality “Grande Fratello Vip” – 5^ edizione. Il giovane è stato investito da una valanga d’insulti e critiche per un fattaccio di cui si è reso lui stesso protagonista e che gli è tornato indietro come un boomerang. Infatti, aveva fatto credere a tutti di essere stato vittima di un’aggressione omofoba raccontando di essere stato picchiato mentre era a spasso con il proprio cane. La verità era ben diversa.

“GF Vip”. Soleil Sorge tirata in ballo di nuovo da Iconize

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ꜱᴏʟᴇɪʟ ᴀɴᴀꜱᴛᴀꜱɪᴀ ꜱᴏʀɢᴇ (@soleil_stasi)

Iconize non aveva subito nessuna aggressione ma era in cerca di visibilità. Apparso nei salotti televisivi di Barbara D’Urso con tanto di occhio nero, a quanto pare si era procurato da solo i segni sul proprio volto. A smascherarlo è stata addirittura una sua cara amica, Soleil Sorge, che ha detto che il giovane influencer si sarebbe preso a colpi di surgelati in faccia.

Dopo tanto clamore si pensava che la storia fosse chiusa, e invece no. Altri particolari affiorano proprio adesso che Soleil Sorge sta partecipando alla sesta edizione del “GF Vip”. Iconize è tornato alla ribalta, sferrando un attacco all’amica che aveva spifferato il suo terribile segreto. Sembra che Soleil Sorge fosse a conoscenza del piano del piano del ragazzo e che gli avesse addirittura dato consigli su come attuarlo.

“Questa storia dev’essere chiusa e così mi sento di dirvi che non è tutto come sembra. Io faccio un lavoro che amo e che voglio continuare a fare. Perciò mi sono allontanato e dissociato da questa storia. Ma dato gli ultimi avvenimenti, mi sento costretto a dire la verità” – ha rivelato sui social Iconize.

Resta da chiarire perché sia uscito allo scoperto ora, dopo un anno dalla vicenda, e perché farlo mentre Soleil è chiusa nella casa del “GF Vip” e non può quindi replicare. Che sia tutta una macchinazione studiata tempo fa?

Ciò che continua a essere indubbiamente triste e disdicevole è ridursi a sminuire e svilire in questo modo una tematica attuale e delicata come quella che riguarda l’omofobia e i reati gravi e reali ad essa connessi.