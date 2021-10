Giulia De Lellis a tavola non nasconde niente, scollatura e trasparenze esplosive – FOTO

Giulia De Lellis sempre più provocante, la influencer e conduttrice tv mette in mostra curve da infarto: la visione del decolleté è favolosa.

Non potrebbe andare meglio, negli ultimi tempi, la vita di Giulia De Lellis. La popolare showgirl e influencer, diventata famosa per la sua partecipazione a programmi come ‘Uomini e Donne‘ e il ‘Grande Fratello Vip‘, pare davvero aver fatto il salto di qualità.

Giulia si sta affermando in questo 2021 anche come conduttrice e l’esperienza a ‘Love Island’ è stata davvero proficua per lei. Un ruolo che ha sentito cucito davvero su di lei e con il quale promette di farsi notare nel prossimo futuro. Vari i progetti che Giulia sta coltivando, come scrive spesso ai suoi followers sul web, anche per quanto riguarda la sua vita privata.

Da quel punto di vista, sono lontani infatti i tempi di Andrea Damante e del suo tradimento. Giulia è davvero felice con il suo nuovo fidanzato, il rampollo Carlo Gussalli Beretta. I due sono sempre più legati, come hanno certamente notato i suoi fan più accaniti su Instagram.

Giulia De Lellis, momenti di dolcezza con il fidanzato: ma ai followers fa vedere tutto

