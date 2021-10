Jerry Calà, il duro sfogo dell’attore: “Viviamo in un’Italia provinciale”

Che fine ha fatto Jerry Calà? Il noto attore ha rotto il silenzio, ecco cosa ha raccontato in una delle ultime interviste rilasciate

E’ uno degli attori più noti e popolari del panorama artistico italiano, le sue frasi sono diventate un must e per tutti è considerato un evergreen. Stiamo parlando di Jerry Calà, il comico siciliano che negli anni ’80 e ’90 ha conquistato il pubblico con i suoi modi di fare e la sua bravura fuori dagli schemi.

Chi di voi non ha mai sentito “Libidine” o “Doppia lussuria“? Ma che fine ha fatto colui che pronunciò queste frasi, ormai divenute un modo di dire?

Jerry Calà, perché è scomparso dalla scena?

Nonostante la sua popolarità e notorietà acquisite nel corso del tempo, Jerry Calà è sparito dalla televisione e sono in tanti a chiedersi che fine abbia fatto. Sappiamo che ha appena pubblicato un libro dal titolo La lavadora, un romanzo scritto insieme al suo amico e collega Gino Capone.

Ma qual è il motivo che l’ha spinto a ritirarsi dalla scena? In un’intervista per Radio 2, nel programma I Lunatici ha rivelato: “Mi piacerebbe fare più film. Viviamo in un’Italia provinciale rispetto ad altri paesi. Altrove gli attori che hanno una storia vengono presi in considerazione e coccolati, chiamati a recitare parti anche come genitori o come nonni. Qui invece si dice che si odora di morte”.

A quanto pare, quindi, il problema sarebbe la sua età. L’attore siciliano non viene più chiamato come un tempo e i suoi settant’anni iniziano a pesare a livello professionale.

L’ultima volta che il pubblico ha avuto la possibilità di vederlo è stata in una puntata di “Domenica In”, dove la sua ex moglie Mara Venier lo ha ospitato per raccontare alcuni retroscena del suo passato.