“L’ho messo a suo agio”, la Leotta imbarazza Chiellini: l’outfit per l’intervista è a luci rosse – FOTO

Diletta Leotta ha intervistato con grande piacere il capitano della Juventus Giorgio Chiellini: i commenti sull’outfit della conduttrice non si sono di certo fatti attendere

Torna “Linea Diletta“, il format trasmesso da DAZN e basato su interviste ai grandi volti dello sport italiano. Protagonista, come si evince dal titolo stesso, è la favolosa Diletta Leotta, che per l’avvio di questa nuova edizione non poteva non pensare ad uno degli “eroi degli Europei 2020“: il capitano della Juventus Giorgio Chiellini.

La Leotta, che ha intervistato il calciatore all’aria aperta, comodamente seduta su un divano, lo ha messo decisamente a proprio agio. D’altronde, di fronte al suo outfit mozzafiato che lasciava ben poco all’immaginazione, il campione juventino non avrebbe potuto essere più distratto. Anche i commenti bollenti dei fan non si sono fatti attendere…

La Leotta imbarazza Chiellini: l’outfit per l’intervista è a luci rosse – FOTO

