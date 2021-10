“Come mai hai il reggiseno?”, Lucia Javorcekova la visuale ravvicinata è da bollino rosso: davanti e didietro sublimi – FOTO

Lucia Javorcekova manda con la testa fra le nuvole i tantissimi followers di Instagram. La visuale da arresto cardiaco è solo per cuori forti.

La scatenatissima web influencer, Lucia Javorcekova ha fatto impazzire tutti i fan di Instagram con un primo piano invitante e seducente.

La supermodella ha dimostrato ancora una volta di essere soltanto per cuori forti al cospetto di una bellezza eccentrica che lascia i fan a bocca aperta. Su instagram, la sua notorietà è in nettissima ascesa grazie agli oltre 2 milioni di appassionati.

Lucia è ogni giorno sempre più ispirata e riesce ad avere ragione della concorrenza con le sue incredibili qualità fisiche. Lei è bellissima e appare irraggiungibile sotto ogni punto di vista.

Gli scatti pubblicati e i post invitanti lasciano sempre una traccia indelebile nel cuore di tutti i followers. Lucia, insomma non è mai banale e di tanto in tanto si presta ai fotografi per pose calendaristiche da urlo

GUARDA QUI>> “Che stile”. Cristina Marino sfoggia tutto il suo charme. Lady Argentero si mimetizza tra le vie della città – FOTO

Lucia Javorcekova, curve all’impazzata: lo zoom è inevitabile

PER VEDERE LA FOTO DELLA SUPERMODELLA, VAI SU SUCCESSIVO