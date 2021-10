Martina Stella e la gravidanza, manca pochissimo tempo al parto. Il messaggio su Instagram commuove: la bellezza dell’attrice più radiosa che mai

Sono trascorsi 20 anni dall’esordio di Martina Stella, che solo sedicenne interpretava il ruolo di rilievo in uno dei film italiani più famosi degli ultimi decenni: “L’ultimo bacio” per la regia di Gabriele Muccino.

Dopo aver recitato nella parte di “Francesca”, l’amante di “Carlo” interpretato da Stefano Accorsi, la carriera dell’attrice spicca il volo, in un susseguirsi inarrestabile di esperienze. Al cinema in numerose pellicole come “Un’estate ai Caraibi“, “Sapore di te“, “Natale a 5 stelle“, ma anche in televisione con titoli di grande successo, ha conquistato il vasto pubblico che continua a seguirla.

In particolar modo sui social, dove condivide molto della sua quotidianità, come questo periodo di pausa professionale, dovuta alla più tenera delle spiegazioni. Martina Stella è incinta del secondo figlio, e sta per terminare la gravidanza annunciata a giugno “contando i giorni“. Il messaggio dell’attrice pubblicato su Instagram commuove il web, proprio come la sua bellezza, resa ancora più radiosa e splendente dalla dolce attesa.

Martina Stella, l’attesa del grande giorno: “Non vedo l’ora”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

L’unione sentimentale con il procuratore calcistico Andrea Manfredonia continua dal 2015, coronato il 3 settembre del 2016 con un matrimonio da favola, celebrato nella località di Sutri. “La nostra famiglia si allarga e noi siamo pieni di felicità” è il messaggio con il quale Martina Stella nel corso dell’estate ha deciso di annunciare ai fan la notizia dell’arrivo del suo secondo genito, dopo la nascita di Ginevra nel 2012.

L’attrice si trova al termine del periodo di gravidanza, e condivide con i fan questo momento speciale di trepidante attesa, attraverso una foto che celebra la sua raggiante e materna bellezza, esprimendo l’enorme gioia: “Non vedo l’ora”

Con un romantico abito a fiori nella tonalità del rosa che sottolinea la meravigliosa curva della pancia, sorride ed incanta in tutta la sua semplicità, per l’ammirazione del web.