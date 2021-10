“Matrimonio a prima vista 2021”, aria di crisi per Dalila e Manuel: prime insicurezze per la neo sposina

Una quarta puntata davvero incandescente ieri per le coppie di MAPV, soprattutto però Dalila e Manuel hanno fatto temere.

Le anticipazioni della scorsa settimana avevano già fatto temere che ieri sera ci potesse essere grande tempesta per le coppie in gioco nel docu reality di Discovery Plus (e Real Time). Come annunciato infatti per i sei giovani senza esclusione ci sono state alcune dinamiche che hanno fatto tremare non poco la stabilità interna.

Martina Manoni e Davide Graceffa sono quelli più distaccati al momento e dopo che lui ha scoperto del messaggio dell’ex fidanzato della moglie che la sollecitava a non sposarsi è esploso. Ieri sera ha chiesto alla compagna di allontanarsi qualche giorno per vedere se Martina riusciva a farsi chiarezza, neppure però il colloquio con l’esperto Favaretto è stato sufficiente per tranquillizzarla sulle sue insicurezze.

Jessica e Sergio Capozzi nonostante una maggior complicità fisica, hanno invece discusso perchè l’imprenditrice teme che il marito non possa essere la persona giusta per lei. “In Sergio non vedo una persona che mi può appoggiare, una roccia” pensando di incentrare tutta la sua vita sul lavoro, aspetto che invece non è prioritario per il giovane. Questo anche se solo poche ore prima, guardandosi la fede, alle telecamere aveva detto “Sergio è andato a prendere la cena, che bello aspettare qualcuno a casa. Mi piace questa sensazione“.

Quelli che però hanno allarmato di più sono stati Dalila e Manuel, capiamo cos’è accaduto?

Dalila ha i primi dubbi su Manuel, la coppia sta per scoppiare?

Nelle scorse puntate i due piccioncini sembravano i più uniti, sia mentalmente che fisicamente, ieri sera però, dopo la reunion con le altre coppie e lo scambio di battute qualcosa è cambiato.

Dalila Cantagallo parlando con Jessica è stata contagiata da un pensiero oscuro che questa le ha gettato addosso. La giovane di Segrate infatti pensava che il marito non avesse fatto distinzioni tra la spose scese per lui, a suo dire chiunque gli sarebbe andata bene.

Questa vocina si è insinuata lentamente anche nella segretaria della clinica veterinaria che in poco tempo ha cambiato drasticamente l’atteggiamento verso il compagno. Alle telecamere ha infatti confessato “È troppo preciso a differenza mia, questa convivenza mi sta facendo mancare l’aria!“. E ancora: “Non mi sento apprezzata perchè sono io“.

Gesti arrabbiati, sguardi tristi e parole non dette tra i due che alla fine della puntata però sono esplosi in una profonda lite carica di risentimento e frustrazione.

Ha commentato la scena l’esperta Nada Loffredi che ha svelato al pubblico: “Ha iniziato a mettere muri e a demonizzare Manuel trovandone inconsapevolmente vari aspetti negativi. Alza muri perchè è insicura e non vuole più che questa cosa vada a buon fine. Dovrebbe mettere questa vocina che ha in testa dentro in cassetto e viversi l’esperienza“.

Le anticipazioni della prossima puntata in onda martedì 2 novembre sempre su Real Time non sono delle migliori, grandi litigate e battibecchi tra tutti e sei i giovani. Come si risolverà la faccenda?