“Non posso crederci”. Emily Ratajkowski, la FOTO che ha spiazzato tutti

Emily Ratajkowski oggi ha deciso di stupire tutti pubblicando uno scatto che risale ad un po’ di anni fa: è riuscita sicuramente nel suo intento

Emily Ratajkowski è una delle modelle più amate del mondo. Conta milioni di followers su Instagram che ogni giorno crescono sempre di più a dismisura. Aveva solo 14 anni quando ha firmato il suo contratto con l’agenzia Fords Model: intanto ha continuato la sua carriera scolastica diplomandosi in Belle Arti al liceo di San Diego. Oltre a lavorare come modella per brand molto famosi di intimo e abbigliamento come Forever21 (marchio molto noto all’estero) e Yamamay.

Emily Ratajkowski e lo scatto di lei 13enne: è sempre stata bellissima

Il successo che ha ottenuto come modella l’ha portata ad intraprendere la sua attuale carriera di influencer, e per questo conta più di 27 milioni di followers su Instagram. Anche nel suo privato le cose vanno alla grande: si è sposata nel 2018 con Sebastian Bear-McClard e nel marzo del 2020 Emily ha dato alla luce il suo primo figlio, Sylvester Apollo Bear. Ogni tanto sui social pubblica scatti insieme al bambino che ad oggi ha un anno e mezzo ed è già tanto amato dai followers della mamma. Tra l’altro lei è anche una grande attivista: quattro anni fa, dopo aver marciato ad una manifestazione femminista, venne arrestata dalla polizia. Insomma, una vita piena di eventi e di soddisfazioni, ma ogni tanto è bello ritornare alle origini e ripensare al passato. Emily infatti oggi ha spiazzato tutti pubblicando una foto di lei risalente a quando aveva 13 anni, proprio un anno prima che cominciasse la sua carriera.

Lo scatto che ha pubblicato ha raggiunto tantissimi likes e commenti di apprezzamento: “Non ci posso credere, come è possibile? Eri bellissima già da ragazzina!”