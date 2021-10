Incidente tra due auto lungo la provinciale: morte madre e figlia di 13 anni

Ieri mattina, in un incidente tra due auto avvenuto sulla provinciale 21 a Cavaglietto (Novara), una madre di 56 anni e la figlia di 13 hanno perso la vita.

Una donna di 56 anni e la figlia di 13 hanno perso la vita in un tragico incidente avvenuto ieri mattina lungo la provinciale 21 nel territorio di Cavaglietto, in provincia di Novara. Le due vittime viaggiavano a bordo di un’auto che, per cause ancora da determinare con esattezza, si è scontrata con un’altra vettura. Sul posto sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far nulla per la ragazzina, morta sul colpo. La madre è stata trasportata in ospedale, dove è deceduta poco dopo il ricovero. Illeso il conducente dell’altro veicolo coinvolto.

Novara, incidente tra due auto lungo la provinciale 21: morte madre e figlia di 13 anni

È di due morti il bilancio del drammatico incidente avvenuto nella mattinata di ieri, martedì 26 ottobre, sulla provinciale 21 nel tratto compreso tra Barengo e Cavaglietto, comuni in provincia di Novara.

A perdere la vita una donna di 56 anni e la figlia di soli 13 residenti a Vaprio. La 56enne, stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione de Il Giorno, stava accompagnando, come ogni mattina, la figlia a scuola per poi recarsi a lavoro. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, l’auto su cui viaggiavano le due vittime si è scontrata con un’altra vettura, condotta da un uomo, in prossimità di un incrocio.

Sul luogo del violento impatto si sono precipitati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari dell’Areu 118 a bordo di diversi mezzi di soccorso. L’equipe medica ha potuto solo constatare il decesso della 13enne, che sarebbe sopraggiunto sul colpo. La madre è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove è morta poco dopo il suo arrivo. Illeso, ma sotto choc, scrive Il Giorno, l’uomo alla guida dell’altra auto.

Non si conoscono ancora le dinamiche dello scontro, su cui sono in corso le indagini della Polizia Stradale e della Polizia Locale che, giunti sul posto, si sono occupati dei rilievi di legge.