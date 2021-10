“Capolavoro della natura”. Nunzia De Girolamo scatenata sul web. L’ex politica fa strage di cuori – VIDEO

Nunzia De Girolamo: da esponente di primo piano della politica italiana a personaggio acclamato del piccolo schermo e non solo. La svolta incredibile che nessuno si aspettava

Non è la prima volta che assistiamo a incursioni e “contaminazioni” di esponenti della sfera politica italiana che, attratti dal piccolo schermo e dalla notorietà, lasciano un percorso istituzionale per avviarne un altro nello show business.

Tuttavia, la storia di Nunzia De Girolamo è sicuramente interessante da indagare per il consenso generale che sta via via raccogliendo. Ex deputata per due legislature ed ex ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta, figura di primo piano del centro destra, oggi mette il suo talento a servizio della Rai e si propone come novella influencer. Chi lo avrebbe mai detto? Una vera sorpresa anche per la stessa protagonista.

Nunzia De Girolamo: la sua vita sui social network

Nunzia De Girolamo si è fatta conoscere inizialmente come personaggio televisivo nel 2019, partecipando come concorrente al talent show di danza “Ballando con le stelle”, in tandem con il coach e ballerino professionista Raimondo Todaro. Successivamente ha preso parte al programma “Stasera tutto è possibile” su Rai 2 .

Tuttavia, la sua grande occasione è arrivata a febbraio 2021 con un progetto tutto suo: è stata conduttrice su Rai 1 della trasmissione di attualità “Ciao Maschio”. Gli ascolti l’ hanno premiata al punto che la dirigenza della tv di Stato ha dato il via libera per la messa in cantiere di una seconda stagione.

Non solo. Nunzia De Girolamo è talmente apprezzata dal suo pubblico che è diventata una personalità in ascesa del web. Al momento è seguita da circa 112mila follower su Instagram, social network che usa cone una sorta di diario personale, una finestra sempre aperta con i fan a cui raccontare le vicende della sua vita.

“Purtroppo a Roma piove” – racconta oggi in una IG Story – “Io vado a lavoro e poi a fare la mamma. Vi che fate?”. La mise è molto casual: comodi jeans, camicia scura e sopra giubottino di pelle nera.

“Sei un capolavoro della natura” – scrive un utente tra i commenti. Degli haters nemmeno l’ombra, segno dell’affetto dilagante e omogeneo che ha saputo conquistarsi.