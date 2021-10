Ornella Muti, guai in famiglia per l’attrice: perquisizione e arresto, l’accusa è clamorosa

Guai familiari per Ornella Muti, una maxi operazione ha scoperto un traffico di droga dall’Olanda. L’accusa è clamorosa.

Simbolo di una bellezza che non passa mai di moda quella di Ornella Muti, la splendida attrice che dopo una carriera brillante e costellata di numerosissimi successi, adesso si dedica alla sua vita quotidiana fatta anche da numerosi momenti condivisi sui social. Tantissimi i post che la vedono insieme a Naike, la figlia che ha ereditato la bellezza dalla madre.

Di recente infatti un collage sui social proposto proprio dalla figlia e che vede le due donne una a fianco all’altro, mostrando due bellezze a tratti diverse ma che lasciano entrambe senza fiato. Per la Muti non è certamente un bel periodo, una tragedia ha colpito la sua famiglia. L’accusa è clamorosa. Una maxi operazione ha scoperto un traffico di stupefacenti.

Ornella Muti, la tragedia in famiglia: l’accusa è clamorosa

Una maxi operazione ha scoperto un traffico di sostanze stupefacenti. Dalle indagini è emerso che tra i trafficanti c’era lei, Claudia Rivelli la sorella della nota attrice. L’accusa è quella di portare in Italia e importando dall’Olanda flaconi di Gbl, meglio nota, tristemente come la droga dello stupro. La sostanza poi veniva inviata al figlio che vive a Londra, camuffandola con l’etichetta dello shampoo.

In sede di processo, la donna avrebbe tentato di difendersi dichiarando che il figlio userebbe quella sostanza per pulire l’auto, lei per l’argenteria. Non è un caso isolato per Claudia Rivelli; già lo scorso mese la perquisizione eseguita dalle Forze dell’Ordine territorialmente competenti, aveva dato esito positivo: scovati tre flaconi di un litro cadauno della stessa sostanza.

Si legge nel suo Capo d’Imputazione che le donna importava “illecitamente dall’Olanda, con cadenze trimestrali, vari flaconi di Gbl provvedendo a inviarne parte al figlio residente a Londra dopo averne sostituito confezione ed etichetta riportante indicazione “shampoo” in modo da trarre in inganno la dogana”.

Intercettate le conversazioni tra madre e figlio dove non vi sarebbero dubbi, uno stralcio delle dichiarazioni: «Pacco arrivato e nascosto», «Fammi sapere notizie mano a mano, se no mi agito troppo fino a giovedì». Secondo il GIP vi sarebbe la volontà di porre in essere le condotte penalmente rilevanti al solo intento di aggirare i controlli doganali.