La principessa Mako del Giappone ha deciso di rinunciare al suo titolo reale per sposare l’uomo che ama, un avvocato

In Giappone vige ancora l’antica regola reale per cui una principessa non può sposare un borghese senza perdere il titolo. In realtà per gli uomini la legge è differente, il che ci riporta sempre a parlare di sessismo e differenza di genere. La principessa del Giappone Mako ha quindi rinunciato al suo ruolo reale per poter sposare l’avvocato di cui è innamorata.

La principessa Mako corona il suo sogno d’amore rinunciando alla vita reale

L’amore è più forte di qualsiasi cosa, ce lo ha dimostrato una giovane principessa giapponese che ha rinunciato al suo titolo e ai privilegi reali per potersi unire in matrimonio con un borghese. La donna si è sposata con Kei Komuro che nella vita fa l’avvocato. Nessun festeggiamento in grande, per quella che sarebbe la principessa del Giappone. Solo una donna che ha sposato un uomo in una cerimonia semplice e riservata con un indosso un abito verde acqua e un bouquet di fiori. La bella Mako ha dichiarato dopo le nozze di essere dispiaciuta per aver causato dolore o disturbo ad alcune persone che non accettavano il suo amore.

Ma è anche molto grata a chi le è stato accanto e a chi si è preoccupato del suo benessere. Lei e il suo attuale marito si sono incontrati in un ristorante di Tokyo tempo fa. Era in corso una festa per gli studenti della Christian University di Tokyo, ed essendo entrambi ex studenti si sono trovati lì insieme. Una storia proprio degna di una favola, la principessa che s’innamora del ragazzo plebeo e lascia titolo e privilegi per sposarlo. I due andranno a vivere a New York dove lavora lui, lontano dal Giappone e dalla famiglia.

La giovane avrebbe anche rifiutato l’ingente buonuscita che le spetterebbe di diritto, la cifra ammonta a ben 1 milione e 100 mila euro. Il motivo? Vuole eliminare ogni dubbio che il suo sposo sia in caccia di soldi e dote. Insomma sembra una storia tratta da un romanzo, invece è la realtà. E se una principessa ricca e felice ha deciso di abbandonare tutto per un uomo, chiedetevi cosa saresti disposti fare voi per amore.