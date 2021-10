Raffaella Fico ritorna sui social dopo alcuni giorni in cui era letteralmente sparita. Palpitazioni a mille da parte dei suoi fan

È stata senza dubbio una dei grandi protagonisti del “Grande Fratello Vip” lasciando il segno nella casa di Cinecittà. A poco più di un mese dal suo ingresso, però, l’avventura di Raffaella Fico è terminata con grande tristezza da parte dei suoi fan.

Non la pensa evidentemente così Soleil Sorge, l’influencer con la quale la Fico ha avuto molti scontri nella casa. È stata proprio la Sorge ad esultare, infatti, quando per l’eliminazione è stato pronunciato il nome di Raffaella. Ma dopo l’uscita la showgirl ha fatto perdere le sue tracce.

Raffaella Fico in bianco, regina di seduzione: la FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

È tornata Raffaella Fico su Instagram più bella e sensuale che mai. Nei giorni successivi alla sua uscita dalla casa più spiata d’Italia aveva fatto perdere le sue tracce non presentandosi nemmeno in studio per la diretta come è prassi per gli ex gieffini. Sui social non si era fatta vedere e per i suoi fan è salita un po’ di preoccupazione.

Evidentemente Raffaella si è voluta prendere solo un momento per lei e sua figlia Pia dopo oltre un mese di lontananza. Poi ieri la preoccupazione è finita. L’ex di Balotelli ha partecipato a “Casa Chi” ed è ritornata su Instagram con una nuova foto ovviamente da capogiro.

Lo ha fatto ringraziando tutti quelli che le sono stati vicino in questa bella esperienza televisiva: “Volevo ringraziare tutti voi che mi avete sostenuta in quest’avventura, grata di aver provato belle e forti emozioni….La spettacolarità di questa esperienza è giunta al termine, thank you all”.

Sono queste le sue primissime parole accoppiate a due scatti che hanno fatto venire le palpitazioni a mille. Raffaella è vestita di bianco, top e pantalone super attillati che mettono in evidenza le forme.

In mano un giubbotto di jeans e le aperture che propone, appoggiata ad uno sgabello, diventano davvero pericolose. Uno tra i tanti fan le dice “Unica”.